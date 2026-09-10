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Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане при участии Минниханова

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане заработали четыре крытых футбольны...

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Четыре крытых футбольных манежа начали работать в Татарстане. Информацию подтвердила руководитель пресс-службы Раиса республики Лилия Галимова. Один из объектов Рустам Минниханов открыл лично — для этого он отправился в Тюлячинский район с рабочей поездкой. Еще три манежа, расположенные в Алексеевском, Дрожжановском и Лениногорском районах, запустили по видеосвязи.

Все четыре здания возведены по типовому проекту. Внутри каждого предусмотрено футбольное поле размером 20 на 40 метров, две раздевалки с душевыми, тренерская, зона ожидания и медицинский кабинет. Помимо этого, в манежах есть помещения для охранно-пожарного поста, а также для хранения спортивного инвентаря и спецтехники.

Открывая объекты, Рустам Минниханов отметил, что республика занимает лидирующие позиции в стране по развитию физической культуры и спорта. «На сегодняшний день в республике насчитывается более 12 тысяч спортивных объектов. С 2020 год мы построили 25 футбольных манежей», — сказал Раис Татарстана.

Футбол он называет самым популярным в республике видом спорта — им занимаются порядка 68 тысяч человек. Манеж, открытый в Тюлячинском районе, получил название «Алга».

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