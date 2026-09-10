Салат из баклажанов «Тройка» на зиму: 3 овоща и простой маринад — банки уходят одна за другой

Название «Тройка» легко запомнить: основу закуски составляют три главных овоща — баклажаны, сладкий перец и помидоры. После тушения баклажаны становятся мягкими, перец сохраняет текстуру, а томаты превращаются в густую основу.

Но баклажаны и перец относятся к низкокислотным овощам, поэтому произвольный домашний маринад нельзя считать гарантией безопасности заготовки при комнатном хранении. Если нет проверенной рецептуры консервирования с установленной кислотностью и режимом обработки, такую «Тройку» безопаснее приготовить для замораживания, а не закатывать для шкафа или погреба.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для “Тройки” баклажаны режу довольно крупно. Мелкие кубики быстро теряют форму при тушении, а кусочки покрупнее остаются заметными даже после размораживания и повторного прогревания».

Что понадобится

баклажаны — 1 кг;

сладкий перец — 600 г;

помидоры — 1 кг;

репчатый лук — 300 г;

чеснок — 3–4 зубчика;

растительное масло — 80 мл;

сахар — 1,5 ст. л.;

соль — 1 ст. л. без горки;

черный перец — по вкусу.

Лук и чеснок здесь выступают дополнением, а три основных овоща определяют вкус всей закуски.

Как приготовить салат «Тройка»

Подготовьте баклажаны. Нарежьте их кубиками размером около 2–3 см. Если у плодов грубая кожица, ее можно удалить. Нарежьте остальные овощи. Перец очистите от семян и нарежьте крупными полосками, лук — полукольцами. Помидоры измельчите ножом или блендером. Приготовьте томатную основу. Перелейте измельченные помидоры в широкую кастрюлю, добавьте масло, сахар и соль. После закипания готовьте около 7–10 минут без крышки. Добавьте лук и перец. Перемешайте и тушите еще 5 минут на умеренном огне. Положите баклажаны. Сначала может показаться, что жидкости недостаточно, но вскоре овощи сами дадут сок. Воду дополнительно наливать не нужно. Доведите салат до готовности. Тушите без сильного кипения примерно 25–30 минут, осторожно перемешивая. Баклажаны должны стать мягкими, но сохранить форму. Добавьте чеснок. Положите его за 3–5 минут до выключения огня. Попробуйте салат и при необходимости скорректируйте количество соли.

Как получить густую «Тройку»

Главная ошибка — наливать воду, когда овощи только оказались в кастрюле и выглядят сухими. При нагревании помидоры, перец и баклажаны сами выделяют достаточно жидкости.

Лучше взять широкую кастрюлю и готовить без крышки. Тогда часть влаги будет испаряться, томатная основа постепенно загустеет, а готовая закуска не станет похожей на овощной суп.

Не нужно и постоянно интенсивно перемешивать баклажаны. После размягчения они легко повреждаются, поэтому достаточно периодически аккуратно поднимать овощи со дна широкой лопаткой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Ориентируюсь не только на время. Провожу лопаткой по дну: если томатная часть уже не собирается вокруг овощей жидкой лужицей, а баклажаны легко прокалываются, салат готов».

Для зимнего хранения по этому рецепту готовую «Тройку» следует полностью охладить, разложить небольшими порциями по контейнерам и заморозить. Если нужны именно герметично закатанные банки, способные храниться без холодильника, следует использовать отдельный проверенный рецепт консервирования и не менять в нем количество овощей, кислоты и режим обработки.

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