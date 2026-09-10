Кабачковая икра на зиму получается густой, а не водянистой: простой рецепт без лишних хлопот

Кабачки содержат много влаги, поэтому домашняя икра легко превращается в жидкое овощное пюре. Особенно если сразу сложить все продукты в глубокую кастрюлю, закрыть крышкой и долго тушить: выделившаяся вода практически не испаряется.

Для густой икры удобнее готовить овощи в широкой посуде без лишней воды, а после измельчения дополнительно уварить массу. Однако для хранения при комнатной температуре домашняя кабачковая икра требует проверенной технологии консервирования. Поэтому этот вариант рассчитан на замораживание, а не на хранение герметичных банок в шкафу или погребе.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самая частая проблема у меня возникала с молодыми сочными кабачками. Теперь после нарезки не добавляю к ним воду и беру широкую кастрюлю — лишняя влага уходит гораздо быстрее».

Что понадобится

кабачки — 1,5 кг;

морковь — 300 г;

репчатый лук — 300 г;

томатная паста — 100 г;

растительное масло — 70 мл;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1–1,5 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика по желанию.

Вес кабачков указан уже после удаления грубой кожуры и зрелых семян. У молодых плодов мягкую кожицу можно оставить.

Как приготовить густую кабачковую икру

Подготовьте овощи. Кабачки нарежьте кубиками, морковь натрите крупно, лук измельчите. Если после нарезки кабачки сразу дали много жидкости, ее можно слить. Обжарьте лук и морковь. В широкой кастрюле или глубокой сковороде разогрейте масло. Готовьте овощи 5–7 минут до мягкости. Добавьте кабачки. Выложите их к овощам и перемешайте. Воду не добавляйте: собственного сока будет достаточно. Готовьте без крышки. Тушите примерно 25–35 минут на умеренном огне, периодически перемешивая. За это время кабачки должны полностью размягчиться, а значительная часть жидкости — испариться. Добавьте томатную пасту. Положите соль, сахар и перец. Готовьте еще 5 минут. Измельчите икру. Снимите посуду с огня и аккуратно превратите овощи в однородное пюре погружным блендером. Уварите до нужной густоты. Верните икру на слабый огонь еще на 10–15 минут. После измельчения масса может разбрызгиваться, поэтому перемешивайте ее регулярно и соблюдайте осторожность.

Как понять, что икра достаточно густая

Проведите лопаткой по дну кастрюли. Если образовавшаяся дорожка не затягивается жидкостью мгновенно, а икра медленно возвращается на место, консистенция уже достаточно плотная.

Не стоит пытаться загустить ее мукой или крахмалом. Для овощной икры лучше просто удалить избыток воды естественным выпариванием.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После блендера всегда оцениваю икру заново. Целые овощи могут казаться почти сухими, но после измельчения масса становится заметно жиже. Обычно дополнительные 10 минут на слабом огне решают проблему».

Готовую икру полностью охлаждают, раскладывают небольшими порциями по подходящим контейнерам и замораживают. После размораживания ее лучше хранить в холодильнике и использовать в течение короткого времени. Если нужна именно кабачковая икра в герметичных банках для хранения без холодильника, следует выбирать проверенный рецепт домашнего консервирования с точно установленной кислотностью и режимом тепловой обработки.

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