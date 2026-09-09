Кулинария

Драники у соседки золотистые, а мои серые и мокрые: что происходит с картошкой еще до жарки

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Картофель для драников может потемнеть и дать м...

ПроКазань

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Картофель только натерли, а масса уже начинает темнеть и постепенно превращается из светлой в сероватую. Пока добавляются остальные ингредиенты и разогревается сковорода, на дне миски появляется еще и заметный слой жидкости. В итоге драники хуже подрумяниваются и остаются влажными.

Здесь важна скорость. Измельченный картофель при контакте с воздухом начинает окисляться, поэтому долго держать готовую массу на столе не стоит. А выделившаяся жидкость мешает нормальной жарке: сначала сковороде приходится испарять влагу и только потом формировать корочку.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сначала подготавливаю сковороду и остальные продукты, а картошку натираю последней. Сразу добавляю к ней измельченный лук, быстро замешиваю массу и начинаю жарить — миска не стоит по 15–20 минут в ожидании».

Что понадобится

На 10–12 драников:

  • картофель — 700 г;

  • репчатый лук — 1 небольшая головка;

  • яйцо — 1 шт.;

  • пшеничная мука — 1–2 ст. л.;

  • соль — 0,5–1 ч. л.;

  • черный перец — по вкусу;

  • растительное масло — для жарки.

Как приготовить золотистые драники

  1. Подготовьте все заранее. Очистите картофель и лук, поставьте рядом муку, яйцо и специи. Сковорода тоже должна быть готова к работе.

  2. Натрите картофель и лук. Используйте мелкую или среднюю терку. Лук лучше измельчать сразу вместе с картофелем — это помогает замедлить заметное потемнение массы.

  3. Проверьте количество жидкости. Если картофель дал много сока, слегка отожмите его. Полностью высушивать массу не требуется.

  4. Быстро замесите основу. Добавьте яйцо, перец и сначала одну ложку муки. Посолите непосредственно перед жаркой и перемешайте. Масса должна держаться на ложке, а не плавать в жидкости.

  5. Разогрейте масло. Сковорода должна быть хорошо прогрета. Выкладывайте драники небольшими порциями и слегка разравнивайте.

  6. Обжарьте первую сторону. Готовьте на среднем огне примерно 3–4 минуты, не двигая драники постоянно. Снизу должна образоваться выраженная золотистая корочка.

  7. Переверните. Жарьте еще около 3 минут до готовности. Следующие партии отправляйте на сковороду сразу, не оставляя картофельную массу надолго в миске.

Почему картофель становится серым

После натирания клетки картофеля повреждаются, и содержащиеся в нем соединения начинают взаимодействовать с кислородом воздуха. Поэтому измельченная картошка темнеет значительно быстрее целого очищенного клубня.

Одновременно картофель выделяет влагу. Соль усиливает этот процесс, поэтому если посолить массу и надолго оставить ее перед жаркой, жидкости станет еще больше. Добавлять вслед за ней несколько лишних ложек муки — не лучший выход: драники могут получиться тяжелыми и мучнистыми.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если в миске появляется много жидкости, не пытаюсь спрятать ее под мукой. Лучше слегка отжать картофель и оставить минимум муки — тогда вкус остается именно картофельным, а корочка получается заметнее».

Есть еще одно условие: не нужно заполнять сковороду вплотную. Между драниками оставляют небольшие промежутки, чтобы температура масла не падала резко, а лишняя влага могла быстро испаряться. Тогда картофельная масса жарится, а не тушится в собственном соке.

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