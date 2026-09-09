Не у нас

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Потемнение православного нательного крестика может быть связано не только с самочувствием человека, но и с его внутренними переживаниями. Такое объяснение дал протоиерей Владимир Головин, сообщает «Кулик».

По словам священнослужителя, изменение внешнего вида креста не стоит рассматривать отдельно от того, что происходит с самим верующим. Он считает, что состояние крестика может отражать мысли, чувства и духовное состояние человека.

Головин отметил, что в подобной ситуации важно уделять внимание работе над собственной душой. Одним из необходимых шагов он назвал регулярное посещение храма.

Также протоиерей указал на значение исповеди и Причастия. По его мнению, через эти церковные таинства верующий может работать над своим внутренним состоянием.

О роли нательного креста говорил и схиигумен Савва Остапенко. Он подчеркивал его особое значение для православного человека и связывал ношение креста с защитой в сложных жизненных обстоятельствах.

Савва Остапенко утверждал, что крест может удержать человека, склонного к самоубийству, от такого шага, пока тот продолжает его носить. Этим высказыванием он подчеркивал силу и важность нательного креста для верующего.

Оба священнослужителя рассматривали крест прежде всего как часть духовной жизни человека. В их объяснении его состояние связано не только с внешними причинами, но и с внутренним миром владельца.

Может быть интересно:

  1. Пельмени сварились, но весь бульон оказался в кастрюле: почему тесто лопается по шву
  2. Пирог поднялся почти до края формы, а потом провалился посередине: какая ошибка случилась еще до духовки
  3. Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают
  4. Вчерашний рис не отправляю на гарнир: добавляю яйцо и овощи — через 10 минут новое блюдо
  5. Драники румяные снаружи, а внутри остаются сырыми: одна ошибка с картошкой портит всю сковороду

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

«Это турнир категории В»: Авербух снял розовые очки с победы россиян в Японии

Полезное

6 часов назад

От типографии до избирательного участка: бюллетени на выборах 2026 переданы в доставку

избавление от клещей на участке в московской области

Не у нас

день назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Гид по Казани

3 дня назад

Всё к новому учебному году: где купить, оформить и подготовить

сколько стоит подшить платье в Москве

Не у нас

3 часа назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика

Кулинария

15 часов назад

Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают

Кулинария

день назад

Грибы после леса не жарю сразу с картошкой: один этап перед сковородой меняет весь результат

Не у нас

11 часов назад

Священники напомнили прихожанам, что нельзя делать в храме

Кулинария

3 часа назад

Драники у соседки золотистые, а мои серые и мокрые: что происходит с картошкой еще до жарки
Новости Казани
5 часов назад

В Казани сократилось число парикмахерских

В Казани за последний год число парикмахерских ...

Технологии

9 минут назад

Neon выпустила тизер «Искусственного» об OpenAI с Борисовым и Гарфилдом

Полезное

день назад

Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарстана показали, как работает видеонаблюдение на избирательном участке

Не у нас

28 минут назад

В регионах Сибири вводят режим ЧС из-за смертельных атак медведей

Технологии

42 минуты назад

Эксперт предупредил о мошенниках на сайтах с готовыми домашними заданиями
На финишной прямой: как продвигается строительс...
Новости Казани
7 часов назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Кулинария

51 минуту назад

Салат из баклажанов «Десятка» на зиму: банки открываем одну за другой — до весны не остается

Технологии

час назад

Steam потребует кредитную карту для игр 18+ в Австралии

Технологии

час назад

Images 2.5 стал бесплатным в ChatGPT: скорость генерации выросла на 50%
Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помога...
Интересное в Казани
6 дней назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году