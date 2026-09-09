Вчерашний рис не отправляю на гарнир: добавляю яйцо и овощи — через 10 минут новое блюдо
ПроКазань
Остывший рис после холодильника становится плотнее, поэтому повторный разогрев в кастрюле редко делает его интереснее. Зато именно такая крупа хорошо подходит для быстрой жарки с яйцом и овощами: зерна легче разделяются и не превращаются в вязкую массу.
Если рис уже готов, весь ужин действительно можно собрать примерно за 10 минут. Понадобится одна сковорода и любые овощи, которые найдутся в холодильнике или морозилке.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для жарки мне даже больше нравится вчерашний рис. Перед сковородой разбираю холодную крупу вилкой, чтобы не осталось крупных комков. После этого она быстро прогревается и хорошо смешивается с овощами».
Что понадобится
На 2–3 порции:
готовый охлажденный рис — 500 г;
яйца — 3 шт.;
морковь — 1 небольшая;
замороженный зеленый горошек — 100 г;
сладкий перец — 0,5 шт.;
зеленый лук — 3–4 пера;
растительное масло — 2 ст. л.;
соевый соус — 1–2 ст. л.;
черный перец — по вкусу.
Состав овощей легко менять. Подойдут кукуруза, стручковая фасоль или готовая замороженная овощная смесь.
Как приготовить жареный рис с яйцом
Подготовьте крупу. Достаньте холодный рис и тщательно разрыхлите вилкой. Слипшиеся комочки лучше разделить еще до сковороды.
Нарежьте овощи. Морковь и перец нарежьте небольшими кубиками, чтобы они успели приготовиться за несколько минут.
Начните обжаривание. Хорошо разогрейте широкую сковороду с ложкой масла. Добавьте морковь и перец, готовьте 2–3 минуты. Затем положите горошек.
Добавьте яйца. Сдвиньте овощи к краю сковороды, на свободное место влейте еще немного масла и разбейте яйца. Быстро перемешивайте лопаткой около минуты, разбивая их на небольшие кусочки.
Выложите рис. Добавьте холодную крупу и перемешайте с яйцами и овощами. Готовьте на достаточно сильном огне 3–4 минуты, чтобы рис полностью прогрелся.
Заправьте. Влейте соевый соус, добавьте перец и перемешайте. Из-за солености соуса дополнительная соль может не понадобиться.
Подавайте сразу. Снимите сковороду с огня, добавьте зеленый лук и разложите блюдо по тарелкам.
Почему холодный рис подходит лучше
Свежесваренный горячий рис содержит больше поверхностной влаги и остается очень мягким. При интенсивном перемешивании на сковороде зерна легче повреждаются и слипаются.
После охлаждения крупа становится плотнее. Поэтому вчерашний рис проще обжарить, сохранив отдельные зерна. Важно лишь использовать достаточно широкую и хорошо разогретую сковороду, а не тушить большую порцию под крышкой.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Соевый соус добавляю ближе к концу и понемногу. Если сразу налить его много, рис станет влажным и вместо обжаривания начнет тушиться».
Для такого блюда подходит только рис, который после приготовления был своевременно охлажден и хранился в холодильнике. Готовое блюдо нужно хорошо прогреть и съесть сразу, а многократно охлаждать и разогревать остатки не стоит.
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