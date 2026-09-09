Кулинария

Вчерашний рис не отправляю на гарнир: добавляю яйцо и овощи — через 10 минут новое блюдо

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Вчерашний рис можно за 10 минут превратить в но...

ПроКазань

Подписаться на Дзен.канал

Остывший рис после холодильника становится плотнее, поэтому повторный разогрев в кастрюле редко делает его интереснее. Зато именно такая крупа хорошо подходит для быстрой жарки с яйцом и овощами: зерна легче разделяются и не превращаются в вязкую массу.

Если рис уже готов, весь ужин действительно можно собрать примерно за 10 минут. Понадобится одна сковорода и любые овощи, которые найдутся в холодильнике или морозилке.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для жарки мне даже больше нравится вчерашний рис. Перед сковородой разбираю холодную крупу вилкой, чтобы не осталось крупных комков. После этого она быстро прогревается и хорошо смешивается с овощами».

Что понадобится

На 2–3 порции:

  • готовый охлажденный рис — 500 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • морковь — 1 небольшая;

  • замороженный зеленый горошек — 100 г;

  • сладкий перец — 0,5 шт.;

  • зеленый лук — 3–4 пера;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • соевый соус — 1–2 ст. л.;

  • черный перец — по вкусу.

Состав овощей легко менять. Подойдут кукуруза, стручковая фасоль или готовая замороженная овощная смесь.

Как приготовить жареный рис с яйцом

  1. Подготовьте крупу. Достаньте холодный рис и тщательно разрыхлите вилкой. Слипшиеся комочки лучше разделить еще до сковороды.

  2. Нарежьте овощи. Морковь и перец нарежьте небольшими кубиками, чтобы они успели приготовиться за несколько минут.

  3. Начните обжаривание. Хорошо разогрейте широкую сковороду с ложкой масла. Добавьте морковь и перец, готовьте 2–3 минуты. Затем положите горошек.

  4. Добавьте яйца. Сдвиньте овощи к краю сковороды, на свободное место влейте еще немного масла и разбейте яйца. Быстро перемешивайте лопаткой около минуты, разбивая их на небольшие кусочки.

  5. Выложите рис. Добавьте холодную крупу и перемешайте с яйцами и овощами. Готовьте на достаточно сильном огне 3–4 минуты, чтобы рис полностью прогрелся.

  6. Заправьте. Влейте соевый соус, добавьте перец и перемешайте. Из-за солености соуса дополнительная соль может не понадобиться.

  7. Подавайте сразу. Снимите сковороду с огня, добавьте зеленый лук и разложите блюдо по тарелкам.

Почему холодный рис подходит лучше

Свежесваренный горячий рис содержит больше поверхностной влаги и остается очень мягким. При интенсивном перемешивании на сковороде зерна легче повреждаются и слипаются.

После охлаждения крупа становится плотнее. Поэтому вчерашний рис проще обжарить, сохранив отдельные зерна. Важно лишь использовать достаточно широкую и хорошо разогретую сковороду, а не тушить большую порцию под крышкой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Соевый соус добавляю ближе к концу и понемногу. Если сразу налить его много, рис станет влажным и вместо обжаривания начнет тушиться».

Для такого блюда подходит только рис, который после приготовления был своевременно охлажден и хранился в холодильнике. Готовое блюдо нужно хорошо прогреть и съесть сразу, а многократно охлаждать и разогревать остатки не стоит.

Может быть интересно:

  1. Макароны после варки промывают водой по привычке: когда этого действительно лучше не делать
  2. Гречка осталась со вчера: добавляю фарш и отправляю в духовку — получается ужин на всю семью
  3. Заправка для борща на зиму: осенью трачу один вечер, зато зимой готовлю суп гораздо быстрее
  4. Блины прилипают даже к хорошей сковороде: ошибка часто оказывается совсем не в посуде
  5. Салат из кабачков на зиму: простой рецепт, ради которого каждый год закрываю несколько банок

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Валютный шторм: почему доллар вырос на 22% и что с ним будет дальше

Интересное в Казани

8 часов назад

Когда за окном −10, а дома +15: рассказываем, как подготовить дом к зиме без лишних трат

выхвать специалиста для удаления борщевика

Не у нас

день назад

«Это турнир категории В»: Авербух снял розовые очки с победы россиян в Японии

Гид по Казани

3 дня назад

День рождения: где отметить ярко и без лишних хлопот

установка септика екатеринбург в Екатеринбурге

Не у нас

10 часов назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Кулинария

день назад

Куриные крылышки получаются румяными без фритюра: какая одна мелочь перед духовкой помогает корочке

Кулинария

день назад

Грибы после леса не жарю сразу с картошкой: один этап перед сковородой меняет весь результат

Кулинария

день назад

Гречка осталась со вчера: добавляю фарш и отправляю в духовку — гарнир превращается в новое блюдо

Кулинария

день назад

Рис после закипания больше не перемешиваю: как простое изменение заметно влияет на готовую крупу
Экономика
4 часа назад

Выдача розничных кредитов в августе выросла до 1,1 трлн рублей

В августе 2026 года объем выдачи розничных кред...

Новости Казани

12 минут назад

Систему видеонаблюдения на выборах продемонстрировали журналистам в Казани

Интересное в Казани

7 часов назад

80 рублей за литр солярки: рассказываем, на чем экономит казанский бизнес в 2026 году

Технологии

13 минут назад

Meta* допустила показ более 300 реклам с ИИ-контентом о насилии над детьми

Технологии

45 минут назад

Врач объяснил пензенцам, чем опасна еда перед экраном
В Липецке стартовал финал конкурса учителей род...
Новости Казани
5 часов назад

В Липецке стартовал финал конкурса учителей родного языка с участием казанцев

Новости Татарстана

час назад

Тоннельный путепровод в Буинске обновили благодаря нацпроекту

Технологии

час назад

Профессор МИРЭА предупредил о вреде зарядки смартфона под подушкой

Технологии

2 часа назад

Телевизоры LG могут сканировать домашний Wi-Fi и записывать звук
Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помога...
Интересное в Казани
5 дней назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году