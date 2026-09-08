Когда у компании десятки поставок в месяц, техника ежедневно выходит на маршруты, а материалы и оборудование нужно постоянно перемещать между объектами, рост расходов быстро отражается на себестоимости. В начале августа 2026 года литр дизельного топлива в Татарстане стоил в среднем 80,56 рубля. Поэтому для бизнеса всё большее значение имеет то, сколько лишних километров проходит транспорт, сколько времени техника проводит в дороге и насколько быстро компания может организовать работу на своей площадке.

Поэтому сегодня бизнес считает уже не только зарплаты, материалы и оборудование. Имеет значение, сколько километров грузовик проедет от трассы до склада, сможет ли фура без проблем зайти на территорию, придется ли через год искать новую площадку и насколько вообще можно прогнозировать расходы хотя бы на несколько лет вперед. Для производственных, строительных и логистических компаний такие детали напрямую влияют на себестоимость и скорость работы.

Один из вариантов, который выбирают казанские предприниматели, промышленный парк «Вертелёвка» на пересечении Мамадышского тракта и трассы М7. Здесь компании приобретают участки в собственность. Земля уже имеет промышленный статус, необходимые коммуникации подведены, а дороги рассчитаны на движение грузового транспорта.

Редакция ProKazan приехала в «Вертелёвку» и поговорила с резидентами парка. Мы выяснили, какие расходы сегодня сильнее всего бьют по бизнесу и что помогает компаниям сохранять темп даже в период роста затрат.

Что сегодня помогает бизнесу экономить деньги и время

Для производства или склада сама площадка быстро превращается в статью расходов. Если к участку нужно отдельно тянуть сети, согласовывать документы, усиливать подъездные дороги или ждать подключения электричества, компания начинает тратить деньги ещё до того, как выпустила первую продукцию.

В «Вертелёвке» большую часть этих вопросов закрыли заранее. Участки размежёваны и оформлены, имеют промышленный статус, к ним подведены необходимые инженерные сети. Дорожную сеть проектировали с расчётом на грузовой транспорт, поэтому фурам не приходится протискиваться через узкие проезды или искать место для разворота.

Свою роль играет и расположение. Промпарк находится в районе пересечения Мамадышского тракта и трассы М7. Для компаний, которые регулярно получают сырьё и отправляют готовую продукцию, каждый лишний участок маршрута означает топливо, время водителя и более долгую доставку.

По словам представителя ASG Анастасии Черкашиной, готовая инфраструктура влияет и на скорость запуска бизнеса. Компания не тратит месяцы на проектирование сетей и согласования, а значит, сокращается период, когда расходы на сотрудников, площадку и организацию процессов уже есть, а основной бизнес ещё не заработал.

«Когда компания входит в чистое поле, она берёт на себя риски по срокам подключения, качеству сетей и согласованиям. В “Вертелёвке” эти риски мы забрали на себя. Предсказуемость сегодня самая твёрдая валюта в бизнесе», говорит Анастасия.

Есть и ещё один фактор, который становится заметен уже после запуска, возможность расти на той же территории. В первой очереди «Вертелёвки» свободных участков осталось совсем немного, поэтому ASG уже планирует открытие второй. Там также появятся промышленные участки для компаний, которым нужна площадка под производство, склад или дальнейшее расширение.

Для бизнеса это возможность планировать развитие на несколько лет вперёд и заранее понимать, где разместить дополнительные мощности, когда текущей территории станет мало.

Когда несколько объектов идут одновременно

ООО СК «Строительные технологии» работает с 2018 года и занимается строительством нежилых зданий и сооружений. Компания ведёт проекты полностью: от проектирования и получения разрешительной документации до ввода объекта в эксплуатацию.

Генеральный директор компании Набиуллина Ляйсан Зуфаровна говорит, что сегодня на себестоимость сильнее всего влияют стоимость строительных материалов и оборудования, логистика, содержание площадок и организация самих строительных процессов. Поэтому при выборе базы здесь смотрели далеко не только на цену земли.

— Для строительной компании важно иметь место, где можно нормально хранить материалы, размещать технику и организовывать работу команды. Мы рассматривали разные варианты, но в «Вертелёвке» нас устроило сочетание расположения, инфраструктуры и самого формата промышленного парка, рассказывает Ляйсан.

Компания работает здесь с 2021 года. Оформление площадки заняло около двух недель. После переезда часть процессов удалось сосредоточить в одном месте: хранить материалы и оборудование, принимать технику и отсюда же отправлять транспорт на объекты.

Особенно заметна разница, когда компания одновременно ведёт несколько строек. В такой ситуации любое лишнее перемещение техники или материалов превращается в потерянное рабочее время и дополнительные расходы.

— В строительстве время напрямую связано с затратами. Когда нужно быстро доставить материалы, принять технику или перевезти оборудование, расположение площадки имеет большое значение. Здесь мы можем централизовать эти процессы и не делать лишних перемещений, объясняет генеральный директор.

По словам Ляйсан, такую экономию не всегда можно вынести в отдельную строку бюджета. Иногда для бизнеса важнее несколько сэкономленных часов и возможность быстрее организовать работу. Высвободившиеся ресурсы компания направляет на оборудование, материально техническое обеспечение проектов, развитие команды и повышение качества работ.

Кстати, ранее редакция ProKazan уже рассказывала, как промпарк «Вертелёвка» помогает бизнесу начать работу в три раза быстрее и какие условия позволяют сократить время от выбора площадки до запуска.

Когда площадка становится своей

Для производства переезд редко заканчивается перевозкой нескольких столов и компьютеров. Нужно переместить оборудование, технику, материалы, перестроить логистику и заново организовать хозяйственные процессы. Поэтому компании, которые планируют работать на одном месте годами, всё чаще смотрят на возможность приобрести землю в собственность.

В «Вертелёвке» резиденты покупают промышленные участки и дальше самостоятельно распоряжаются своей территорией. Это позволяет строить площадку под задачи конкретного бизнеса и заранее учитывать, где в будущем появится дополнительный склад, цех или место для техники.

По словам Анастасии Черкашиной, при выборе такой площадки предпринимателю важно смотреть не только на сегодняшние потребности компании.

— Когда вы выбираете площадку, вы вступаете в партнёрство. Поэтому стабильность и репутация собственника площадки дают понимание, сможет ли бизнес работать здесь через 5, 10 и 20 лет, говорит Анастасия.

Для растущей компании это особенно важно. Если мощности и территория позволяют расширяться на месте, не приходится через несколько лет снова искать землю, перевозить оборудование и заново выстраивать привычные маршруты.

Что проверить, чтобы бизнес не терял деньги на площадке

Опыт резидентов «Вертелёвки» можно свести к нескольким вопросам, которые стоит задать до переезда или покупки участка.

1. Сколько времени занимает логистика

Посчитайте не только километры до клиентов и поставщиков, но и время на выезд к трассе, пробки, возможность подъезда фур и разворота техники. Лишние рейсы и простой транспорта быстро превращаются в постоянные расходы.

2. Что уже готово на территории

Проверьте статус земли, коммуникации, подъездные дороги и документы. Чем больше вопросов приходится решать самостоятельно после сделки, тем дольше бизнес работает в режиме расходов без полноценной отдачи.

3. На каких условиях оформляется участок

Проверьте юридический статус земли, готовность документов, условия покупки и то, какие расходы возникнут после сделки. Чем меньше неизвестных остается на старте, тем точнее компания может рассчитать бюджет на строительство и запуск.

4. Есть ли место для роста

Если через год понадобится больше склада, техники или производственных площадей, переезд может обойтись дороже самого расширения. Лучше заранее понять, позволяет ли территория масштабироваться без смены локации.

5. Сколько процессов можно собрать в одном месте

Хранение материалов, приём техники, отгрузка, работа сотрудников и административная часть удобнее и дешевле, когда они не разбросаны по разным точкам города.

Именно такие параметры сегодня помогают бизнесу сохранять устойчивость. Когда площадка не создаёт новых расходов и организационных проблем, компания может направлять ресурсы на оборудование, сотрудников, новые проекты и рост.

Кризисные риски невозможно убрать полностью. Но часть из них бизнес может снизить ещё на этапе выбора площадки. Удобная логистика, готовая инфраструктура, понятные условия работы и возможность расти без переезда дают компании больше пространства для манёвра, когда расходы начинают увеличиваться.

«Вертелёвка» может подойти производственным, строительным, складским и сервисным компаниям, которым важны подъезд для грузового транспорта, близость к М7 и Мамадышскому тракту, промышленный статус земли и возможность разместить основные процессы в одном месте.

Если вы планируете запускать производство, расширять склад или ищете удобную точку для логистики, стоит узнать, какие участки доступны у ASG уже сегодня. 8 (843) 599-53-98

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