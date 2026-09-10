Открытость как основа доверия избирателей: в Татарстане прошел форум «Мой голос»

Как отличить достоверную информацию о выборах от фейка, почему ложные сообщения распространяются быстрее правдивых и можно ли выйти из собственного «информационного пузыря» — эти вопросы стали центральными на форуме избирателей «Мой голос», который прошел сегодня в Казани.

Главной темой форума стало доверие — к информации, ее источникам и самому избирательному процессу. В открытой дискуссии приняли участие представители избирательной системы, экспертного сообщества, социологи, политологи, журналисты и специалисты в сфере общественного контроля. Модератором выступил главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов.

Открывая форум, председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что сегодня доверие к выборам напрямую связано с доверием к информации о них.

«В период выборов особенно важно понимать, откуда получена информация. Официальные сведения о сроках голосования, порядке проведения выборов, кандидатах и работе избирательных комиссий должны быть доступны каждому. Поэтому мы призываем избирателей обращаться к официальным источникам и проверять информацию, которая вызывает вопросы или сомнения», — подчеркнул Андрей Кондратьев.

К участникам форума по видеосвязи обратился член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он отметил активную работу институтов гражданского общества Татарстана и подготовку независимых общественных наблюдателей к предстоящему голосованию.

«Подготовлено большое количество независимых общественных наблюдателей, которые в дни голосования выйдут на избирательные участки в республике с тем, чтобы обеспечивать законность, открытость, прозрачность избирательного процесса. Легитимность — это не только законность избирательного процесса, это еще и доверие общества к итогам голосования, которые отражают интересы и чаяния этого общества», — отметил Александр Брод.

Он выразил уверенность, что институты гражданского общества сыграют важную роль в обеспечении легитимности предстоящих выборов.

Отдельный блок форума посвятили современным информационным угрозам и технологиям искусственного интеллекта. Кандидат социологических наук, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Антон Лукаш обратил внимание на то, что искажение информационной реальности может использоваться для воздействия на отношение граждан к выборам.

«Выборы — это сердцевина этого процесса, потому что народ выбирает власть. А выбирая власть, народ выбирает свое будущее. Главное — образ будущего. И вопрос легитимности, открытости этого процесса является ключевым», — отметил Антон Лукаш.

Особое внимание участники форума уделили роли экспертного сообщества в избирательном процессе. Член Экспертного совета при ЦИК Татарстана Роман Беляков подчеркнул, что информационная открытость выборов сегодня должна опираться в том числе на профессиональный анализ происходящих процессов и новых практик.

«Современные выборы требуют не только качественного информационного сопровождения, но и серьезной научно-экспертной работы. Именно эксперты помогают глубже анализировать избирательные процессы, оценивать новые практики и понимать, какие инструменты действительно востребованы обществом. Поэтому научная и экспертная составляющая сегодня становится неотъемлемой частью информационного сопровождения выборов», — отметил Роман Беляков.

Практическими советами о том, как ориентироваться в современном информационном потоке, поделилась заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Диана Василова. Она подчеркнула, что в условиях огромного потока сообщений и постоянного дефицита времени особенно важно находить время на саму информацию — внимательно прочитать ее, осмыслить и только после этого делать выводы. Именно нехватка такого внимания, по ее словам, становится одной из причин быстрого распространения недостоверных сообщений.

«Сегодня информации много, а времени мало. В среднем человек тратит от 8 до 12 секунд на то, чтобы переслать сообщение. За эти восемь секунд мы не всегда успеваем его дочитать, но уже переслали — и оно начало распространяться. Поэтому ключевое здесь — уделить информации время, даже в условиях его дефицита», — подчеркнула Диана Василова.

По ее словам, ложные сообщения особенно быстро распространяются за счет эмоциональной реакции аудитории: они апеллируют к страху, гневу или ощущению угрозы. Поэтому один из основных способов противостоять фейкам — не реагировать только на заголовок или эмоцию, а остановиться и проверить содержание и источник сообщения.

Разговор об информационном доверии продолжился обсуждением механизмов открытости непосредственно избирательного процесса. В дни голосования в Татарстане ожидается участие почти 14 тыс. наблюдателей, в том числе более 2,8 тыс. общественных наблюдателей, о чем рассказал Председатель исполнительного комитета ТРО «Ассоциация юристов РТ», Председатель Комиссии общественной палаты РТ по правовым вопросам и общественному контролю Тимур Какохо.

Еще одним инструментом открытости станет работа журналистов. Для работы на избирательных участках аккредитованы более 450 представителей средств массовой информации.

Дополнительный уровень контроля обеспечат технические средства. Директор филиала ПАО «Ростелеком» в РТ Павел Гонцов отметил, что на 965 избирательных участках республики организовано видеонаблюдение, на остальных будет вестись видеозапись.

Напомним, 18, 19 и 20 сентября в Татарстане пройдут выборы депутатов Государственной Думы России девятого созыва, дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана по Высокогорскому одномандатному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.