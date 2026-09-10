Десять человек погибли на железной дороге в Татарстане за восемь месяцев

Десять человек стали жертвами происшествий на объектах железнодорожной инфраструктуры Татарстана за восемь месяцев 2026 года. Всего за этот период зафиксировано 15 случаев непроизводственного травматизма, ещё пятеро пострадавших остались живы. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Железнодорожные пути остаются зоной повышенной опасности. Переходить их можно только в оборудованных местах и обязательно убедившись, что поблизости нет приближающегося поезда. Запрещено ступать на рельсы при запрещающем сигнале светофора, находиться там в состоянии алкогольного опьянения, пролезать под платформами и вагонами, спрыгивать с платформы на пути, забираться на опоры контактной сети и подходить к краю платформы.

В РЖД призывают быть внимательными, беречь свою жизнь и предупреждать об опасности окружающих, особенно детей. Соблюдение простых правил, по словам компании, поможет избежать трагедий.

Напомним, в Казани представили ретропоезд «Красная птица» — музей на колёсах, созданный на базе восстановленного электропоезда ЭР9Е 1984 года выпуска.