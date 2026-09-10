Google убрала раздел «Планшеты» и страницу Pixel Tablet из Google Store

Google убрала из своего интернет-магазина раздел «Планшеты» вместе со страницей модели Pixel Tablet. Изменения затронули Google Store в США, Канаде и Великобритании, а заметили их 10 сентября 2026 года.

Сейчас ссылка на страницу планшета ведёт на главную магазина. Как пишут СМИ, приобрести устройство было нельзя уже довольно давно — оно закончилось на складе.

Преемника у Pixel Tablet нет: вторую модель Google отменила и заявила, что разработку приостановили, чтобы определить, какое место планшет должен занимать в линейке. Официального объявления о прекращении выпуска планшета Google не делала.

При этом обновления для устройства компания обещает выпускать до июня 2028 года.