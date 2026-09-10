Технологии

Google убрала раздел «Планшеты» и страницу Pixel Tablet из Google Store

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Google убрала из своего интернет-магазина раздел «Планшеты» вместе со страницей модели Pixel Tablet. Изменения затронули Google Store в США, Канаде и Великобритании, а заметили их 10 сентября 2026 года.

Сейчас ссылка на страницу планшета ведёт на главную магазина. Как пишут СМИ, приобрести устройство было нельзя уже довольно давно — оно закончилось на складе.

Преемника у Pixel Tablet нет: вторую модель Google отменила и заявила, что разработку приостановили, чтобы определить, какое место планшет должен занимать в линейке. Официального объявления о прекращении выпуска планшета Google не делала.

При этом обновления для устройства компания обещает выпускать до июня 2028 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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