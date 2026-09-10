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Хирурги РКБ помогли пациентке с ожогом сохранить пищевод

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Хирурги РКБ Татарстана помогли пациентке с хими...

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Пациентку с сужением пищевода, которое возникло из-за химического ожога, спасли от удаления органа в Республиканской клинической больнице Татарстана. Женщина выпила неизвестную жидкость, и ожог привёл к стенозу: вода перестала проходить, пить она уже не могла. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

Чтобы пациентка не голодала, хирурги установили ей гастростому — отверстие в брюшной стенке, через которое пища поступает прямо в желудок. К тому моменту женщина весила всего 34 килограмма.

По плану медикам предстояло убрать пищевод и сформировать новый из отдела кишки. Но сама пациентка не оставляла попыток пить воду, и однажды жидкость всё-таки начала проходить. Тогда заведующий отделением торакальной хирургии №2 Андрей Кукушкин вместе с эндоскопистами решил перед операцией дать последний шанс бужированию — процедуре, которая возвращает проходимость органа.

Врачу-эндоскописту Роману Храмову удалось восстановить проходимость пищевода. Пациентка начала полноценно питаться, однако процедуру ей предстоит повторить несколько раз, чтобы стенки органа зажили окончательно и без нового сужения.

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