Пельмени сварились, но весь бульон оказался в кастрюле: почему тесто лопается по шву

Домашний пельмень должен удержать мясной сок внутри до первого укуса. Но иногда после варки начинка оказывается почти сухой, а вода в кастрюле становится мутной и насыщенной. Часто проблема начинается еще во время лепки.

Если на края теста попали мука, мясной сок или частицы фарша, шов соединяется хуже. В кипящей воде слабое место постепенно расходится, и сок из начинки оказывается в кастрюле.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Перед защипыванием всегда проверяю края кружочка. Они должны быть чистыми. Если туда попал фарш или поверхность сильно присыпана мукой, убираю лишнее и только потом соединяю тесто».

Что понадобится

Для теста:

пшеничная мука — 400 г;

вода — 180 мл;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

мясной фарш — 500 г;

репчатый лук — 1 крупная головка;

холодная вода — 50–70 мл;

соль — 1 ч. л. без горки;

черный перец — по вкусу.

Как приготовить пельмени с крепким швом

Замесите тесто. Смешайте воду, яйцо, соль и масло. Постепенно добавьте муку и вымешивайте массу около 7–10 минут. Тесто должно стать гладким и упругим. Дайте ему отдохнуть. Накройте тесто и оставьте примерно на 30 минут. После отдыха оно станет пластичнее и будет легче раскатываться. Подготовьте начинку. Соедините фарш с мелко нарезанным или натертым луком. Добавьте соль, перец и холодную воду небольшими порциями. Начинка должна оставаться сочной, но не жидкой. Раскатайте тесто. Делайте пласт достаточно тонким — примерно 1,5–2 мм. При этом не засыпайте рабочую поверхность большим количеством муки. Разложите фарш. Оставляйте по краям достаточно свободного теста. Начинка не должна попадать на участок будущего шва. Плотно защипните. Соедините края пальцами, постепенно выдавливая лишний воздух вокруг начинки. Проверьте весь шов — отверстий и плохо соединенных участков быть не должно. Сварите пельмени. Опускайте их в кипящую подсоленную воду партиями. После повторного закипания уменьшите нагрев: вода должна уверенно кипеть, но не бурлить настолько сильно, чтобы пельмени постоянно ударялись друг о друга.

Почему мука мешает тесту склеиться

Во время раскатывания мука не дает тесту прилипать к столу, но на самом шве ее избыток работает уже против результата. Сухие припыленные поверхности хуже соединяются между собой.

Похожая ситуация возникает, когда на край попадает влажная начинка. Частицы мяса физически мешают двум слоям теста плотно соприкоснуться. Снаружи такой пельмень может выглядеть нормально, но при варке шов раскрывается.

Не стоит и переполнять заготовки фаршем. Если начинка растягивает тесто почти до предела, давление внутри при нагревании увеличивает вероятность разрыва.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если край подсох и уже плохо склеивается, слегка провожу по нему влажным пальцем. Воды нужно совсем немного: мокрый скользкий шов защипнуть тоже сложнее».

Даже хорошо слепленные пельмени не любят слишком тесную кастрюлю и бурное кипение. Варить их лучше партиями и перемешивать аккуратно. Тогда крепкий шов останется целым, а мясной сок — внутри пельменя, а не в воде.

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