Драники румяные снаружи, а внутри остаются сырыми: одна ошибка с картошкой портит всю сковороду

У драников уже появилась аппетитная золотистая корочка, но после разлома внутри обнаруживается почти сырая картофельная масса. Держать их на сковороде дольше не всегда помогает: поверхность начинает темнеть раньше, чем середина успевает приготовиться.

Частая причина возникает еще при формировании драников — картофельную массу выкладывают слишком толстым слоем. Особенно легко ошибиться с крупно натертой картошкой: высокая «горка» выглядит нормально на сковороде, но прогревается гораздо медленнее.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Картофельную массу не просто выкладываю ложкой, а сразу слегка разравниваю. Драник толщиной около сантиметра успевает приготовиться внутри примерно за то же время, за которое снаружи появляется хорошая корочка».

Что понадобится

На 10–12 драников:

картофель — 700 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 1–2 ст. л.;

соль — 0,5–1 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Как приготовить драники

Натрите картофель. Для более однородных драников используйте мелкую или среднюю терку. Лук натрите следом и сразу смешайте с картофелем. Уберите лишнюю жидкость. Если на дне миски быстро собралось много сока, слегка отожмите массу. Делать картофель совершенно сухим не нужно. Замесите основу. Добавьте яйцо, соль, перец и 1 столовую ложку муки. Перемешайте. Вторую ложку муки используйте только в том случае, если масса остается слишком жидкой. Разогрейте сковороду. Налейте тонкий слой масла и хорошо прогрейте его на среднем огне. Формируйте тонкие драники. Выкладывайте примерно по столовой ложке картофельной массы и сразу разравнивайте. Толщина должна составлять около 0,8–1 см. Обжарьте первую сторону. Готовьте на среднем огне примерно 3–4 минуты. Не торопитесь переворачивать: снизу должна сформироваться уверенная золотистая корочка. Переверните и доведите до готовности. Жарьте вторую сторону еще 3–4 минуты. Если драники быстро темнеют, уменьшите нагрев.

Почему толстый слой остается сырым

Картофелю требуется время, чтобы полностью прогреться и размягчиться. У толстого драника поверхность находится непосредственно на горячей сковороде и быстро приобретает цвет, тогда как температура в центре повышается значительно медленнее.

Слишком сильный огонь проблему только усугубляет. Корочка становится темно-коричневой, но дополнительного времени для приготовления середины практически не остается.

Именно поэтому лучше сделать драники немного тоньше, а нагрев держать средним. Тогда поверхность успевает подрумяниться одновременно с приготовлением картофеля внутри.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первый драник всегда использую как проверочный. Разламываю его после жарки: если середина готова одновременно с появлением корочки, оставляю такую же толщину и температуру для всей партии».

Не стоит также заполнять сковороду драниками вплотную. Между ними лучше оставлять свободное пространство, чтобы температура масла не падала слишком резко. Тогда картофель будет именно жариться, а не медленно готовиться в выделившемся соке.

Может быть интересно: