До конца 2026 года остается несколько месяцев, и часть домов в проектах «Суварстроит» приближается к завершению. В ЖК «Станция Спортивная» готовность отдельных видов работ уже достигает 98%, параллельно продолжается строительство трех очередей ЖК «Батталовский».

«Станция Спортивная»: отделка и подготовка квартир

В доме 3.3 третьей очереди практически завершены внутренние работы. Отделка первых этажей, лифтовых холлов и колясочных готова на 95%, инженерные сети — на 98%. В квартирах и местах общего пользования уже проводят клининг и очищают помещения от строительной пыли.

В соседнем доме 3.4 отделочные работы выполнены на 70%. Сейчас специалисты красят стены в местах общего пользования и укладывают плитку. Одновременно приводят в порядок дворовую территорию, ее благоустройство готово почти наполовину.

Передать ключи от домов третьей очереди планируют до конца 2026 года.

«Батталовский»: от фонтана до фасадов

В первой очереди «Батталовский. Том I. О любви» основной объем инженерных работ уже позади: сети готовы на 89%. Внутри продолжаются отделка квартир и подъездов, установка дверей и укладка плитки.

Работы вышли и во двор. Здесь асфальтируют дорожки, оформляют клумбы и подключают фонтан. Благоустройство территории выполнено на 36%.

Во втором томе, «О семье», готовность фасада достигла 85%, инженерных сетей — 88%. Строители устанавливают окна и витражи, монтируют лифты, системы отопления, водоснабжения и пожаротушения. Параллельно идут отделочные работы внутри домов.

Третий том, «О гармонии», пока находится на более раннем этапе. Монолитные работы здесь выполнены уже на 95%, кирпичная кладка — на 59%. Продолжается устройство фасадов и кровли, монтаж инженерных сетей. Внутри делают стяжку пола и штукатурят стены, началась установка окон и витражей.

Три очереди ЖК «Батталовский» будут вводиться поэтапно в 2026–2028 годах. Таким образом, одновременно с подготовкой первых домов к завершению строительство следующих частей проекта продолжится.