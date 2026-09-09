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Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика

Анастасия Шарова Автор статьи
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Священнослужители считают, что почернение православного крестика может быть связано не только с внешними факторами, но и с духовным состоянием человека, сообщает akpars.ru.

По словам протоиерея Владимира Головина, потемнение креста не следует считать простой случайностью. Он полагает, что внешний вид и оттенок крестика могут указывать на происходящее с человеком.

Священнослужитель отметил, что причины изменения цвета могут быть разными. Среди них он назвал физическое самочувствие человека, его мысли, переживания и общее душевное состояние.

Головин подчеркнул, что верующему важно регулярно ходить в храм, исповедоваться и причащаться. По его мнению, потемневший крестик может стать поводом внимательнее отнестись к собственной душе и духовной жизни.

О значении креста для православного человека говорил и схиигумен Савва Остапенко. Он напоминал, что верующие воспринимают крест как духовную силу и защиту.

По словам Остапенко, крест особенно важен для человека, который находится в тяжелом душевном состоянии. Священнослужитель утверждал, что пока крест остается на человеке, он может удержать его от непоправимого поступка.

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