Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика
Священнослужители считают, что почернение православного крестика может быть связано не только с внешними факторами, но и с духовным состоянием человека, сообщает akpars.ru.
По словам протоиерея Владимира Головина, потемнение креста не следует считать простой случайностью. Он полагает, что внешний вид и оттенок крестика могут указывать на происходящее с человеком.
Священнослужитель отметил, что причины изменения цвета могут быть разными. Среди них он назвал физическое самочувствие человека, его мысли, переживания и общее душевное состояние.
Головин подчеркнул, что верующему важно регулярно ходить в храм, исповедоваться и причащаться. По его мнению, потемневший крестик может стать поводом внимательнее отнестись к собственной душе и духовной жизни.
О значении креста для православного человека говорил и схиигумен Савва Остапенко. Он напоминал, что верующие воспринимают крест как духовную силу и защиту.
По словам Остапенко, крест особенно важен для человека, который находится в тяжелом душевном состоянии. Священнослужитель утверждал, что пока крест остается на человеке, он может удержать его от непоправимого поступка.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец