Священники разъяснили, чем опасно прикосновение к покойному
Прикасаться к телу умершего во время прощания не запрещается, но без необходимости этого лучше не делать из соображений гигиены. Об этом пишет православный журнал «Фома».
В материале отмечается, что страх перед таким контактом чаще связан с древними поверьями. В некоторых традициях смерть воспринималась как ритуальная нечистота, а позднее появились представления о том, что прикосновение может потревожить душу покойного.
При этом в журнале подчеркивают, что никаких мистических последствий от случайного контакта с телом умершего ждать не нужно. Основные риски связаны не с духовной стороной, а с обычными санитарными правилами.
После смерти в организме продолжаются естественные процессы с участием микроорганизмов. Поэтому после прикосновения к покойному достаточно тщательно вымыть руки или обработать их антисептиком.
Особую осторожность следует соблюдать, если человек умер от инфекционной болезни. В таком случае контакт без средств защиты может быть опасен уже по медицинским причинам.
Кроме того, перед прощанием тело обычно готовят в морге. Прикосновение, особенно к лицу, способно испортить грим, который потом будет трудно восстановить.
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