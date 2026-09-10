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Священники разъяснили, чем опасно прикосновение к покойному

Служба новостей Автор статьи
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Прикасаться к телу умершего во время прощания не запрещается, но без необходимости этого лучше не делать из соображений гигиены. Об этом пишет православный журнал «Фома».

В материале отмечается, что страх перед таким контактом чаще связан с древними поверьями. В некоторых традициях смерть воспринималась как ритуальная нечистота, а позднее появились представления о том, что прикосновение может потревожить душу покойного.

При этом в журнале подчеркивают, что никаких мистических последствий от случайного контакта с телом умершего ждать не нужно. Основные риски связаны не с духовной стороной, а с обычными санитарными правилами.

После смерти в организме продолжаются естественные процессы с участием микроорганизмов. Поэтому после прикосновения к покойному достаточно тщательно вымыть руки или обработать их антисептиком.

Особую осторожность следует соблюдать, если человек умер от инфекционной болезни. В таком случае контакт без средств защиты может быть опасен уже по медицинским причинам.

Кроме того, перед прощанием тело обычно готовят в морге. Прикосновение, особенно к лицу, способно испортить грим, который потом будет трудно восстановить.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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