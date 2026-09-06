Кулинария

Блины получаются сухими по краям уже на тарелке: одна привычка после сковороды быстро забирает мягкость

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Тонкие блины быстро становятся сухими по краям,...

ПроКазань

Подписаться на Дзен.канал

Блины получаются сухими по краям уже на тарелке: одна привычка после сковороды быстро забирает мягкость

Со сковороды блин снимается тонким и эластичным, но к концу жарки первая половина стопки уже покрывается сухими краями. Особенно заметно это на тонких блинах: они начинают ломаться при сворачивании, хотя само тесто получилось удачным.

Причина часто в том, что готовые блины складывают на открытую тарелку и оставляют так до подачи. Пока они горячие, влага продолжает активно испаряться. Поэтому стопку лучше накрывать сразу, не дожидаясь, пока будут готовы все блины.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Рядом со сковородой сразу ставлю тарелку и крышку подходящего размера. Сняла блин, положила в стопку и снова накрыла. Особенно важно закрывать края — именно они высыхают быстрее середины».

Что понадобится

Примерно на 15–18 тонких блинов:

  • молоко — 500 мл;

  • яйца — 2 шт.;

  • пшеничная мука — 200 г;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • соль — 0,5 ч. л.;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • сливочное масло — 20 г по желанию.

Как приготовить мягкие блины

  1. Смешайте основу. Яйца соедините с сахаром и солью, слегка взбейте венчиком.

  2. Добавьте молоко и муку. Сначала влейте около половины молока, затем постепенно вмешайте просеянную муку. Так проще избежать комочков.

  3. Доведите тесто до нужной густоты. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Тесто должно легко растекаться по сковороде.

  4. Оставьте на 15–20 минут. За это время мука впитает влагу, а консистенция станет более однородной.

  5. Хорошо разогрейте сковороду. Наливайте тесто тонким слоем. Когда поверхность схватится, а края начнут отходить, переворачивайте блин.

  6. Не пересушивайте вторую сторону. После переворачивания ей обычно требуется совсем немного времени. Как только появились румяные участки, блин можно снимать.

  7. Сразу накрывайте стопку. Складывайте горячие блины друг на друга и держите под крышкой или перевернутой тарелкой. При желании периодически слегка смазывайте сливочным маслом.

Почему особенно быстро сохнут края

Край блина тоньше центральной части и сильнее прожаривается на сковороде. После снятия он первым начинает отдавать оставшуюся влагу окружающему воздуху. Пока хозяйка жарит следующую порцию, открытая стопка постепенно остывает и подсыхает.

Под крышкой сохраняется теплый влажный воздух. Блины медленнее теряют влагу, а пар между слоями помогает сохранить края гибкими.

При этом герметично закрывать горячую стопку пленкой не нужно: внутри может образоваться слишком много конденсата. Обычной крышки или второй тарелки вполне достаточно.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если блины готовлю для начинки, особенно слежу за временем жарки второй стороны. Пересушенный блин крышкой уже полностью не исправить. Он должен оставаться светлым и гибким, а не превращаться в хрустящую лепешку».

Если блины нужны позже, после полного остывания их лучше убрать в закрывающийся контейнер или пакет и поставить в холодильник. Оставлять стопку открытой на столе на несколько часов — самый простой способ получить сухие и ломкие края.

Может быть интересно:

  1. Фигуристки РФ раскрыли заявки на короткую программу на Kinoshita Cup
  2. Мэр Жоли запретил тигровым комарам летать над коммуной во Франции
  3. Шесть российских теннисистов прошли в 3-й круг US Open-2026
  4. Фефелова и Валов получили 65,33 балла за ритм-танец на юниорском ГП
  5. SHOT: несколько российских семей отравились в пятизвездочном отеле Турции

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Гид по Казани

день назад

Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки рядом с Казанью

клопы от чего

Не у нас

день назад

Святая Матрона предсказала будущее человечества

Интересное в Казани

3 дня назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году

специалист по лечебной физкультуре в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Команда нейросети Claude на несколько часов заблокировала Mac разработчика

Кулинария

14 часов назад

Макароны с фаршем больше не готовлю в двух кастрюлях: складываю все вместе — получается проще привычного ужина

Технологии

17 часов назад

Названы продукты, которые помогают снизить «плохой» холестерин

Кулинария

10 часов назад

Вчерашние макароны не разогреваю: добавляю яйца и сыр — получается совсем другой ужин - рецепт

Кулинария

день назад

Цветная капуста после варки становится водянистой: перед духовкой ей не хватает одного простого этапа
Экономика
13 минут назад

Китайский импорт грозит ЕС потерей 300 тыс. рабочих мест к 2026 году

Ассоциация Eurometal предупредила: из-за китайс...

Новости Казани

25 минут назад

Олейников переходит в «Рубин»: трансфер на финишной прямой

Гид по Казани

день назад

Всё к новому учебному году: где купить, оформить и подготовить

Не у нас

час назад

В Испании женщина воскресла во время своих похорон

Не у нас

3 часа назад

Жизнь прошла мимо: ученые назвали самое мертвое место на Земле
Цены на лекарства в Казани снизились: набор сто...
Новости Казани
2 часа назад

Цены на лекарства в Казани снизились: набор стоит 6 711 рублей

Технологии

3 часа назад

Муцоев представил новую открытую часть «Острова Мечты» в День Москвы

Новости Казани

5 часов назад

Уровень Игр кочевников в Казани сохранят, пообещал раис Татарстана

Кулинария

8 часов назад

Почему домашние котлеты из детства были такими мягкими: один привычный ингредиент добавляли не случайно
«Школа не должна быть стрессом»: директор детск...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Школа не должна быть стрессом»: директор детского центра в Казани рассказала, как помочь ребёнку полюбить учёбу