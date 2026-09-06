Блины получаются сухими по краям уже на тарелке: одна привычка после сковороды быстро забирает мягкость

Со сковороды блин снимается тонким и эластичным, но к концу жарки первая половина стопки уже покрывается сухими краями. Особенно заметно это на тонких блинах: они начинают ломаться при сворачивании, хотя само тесто получилось удачным.

Причина часто в том, что готовые блины складывают на открытую тарелку и оставляют так до подачи. Пока они горячие, влага продолжает активно испаряться. Поэтому стопку лучше накрывать сразу, не дожидаясь, пока будут готовы все блины.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Рядом со сковородой сразу ставлю тарелку и крышку подходящего размера. Сняла блин, положила в стопку и снова накрыла. Особенно важно закрывать края — именно они высыхают быстрее середины».

Что понадобится

Примерно на 15–18 тонких блинов:

молоко — 500 мл;

яйца — 2 шт.;

пшеничная мука — 200 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 20 г по желанию.

Как приготовить мягкие блины

Смешайте основу. Яйца соедините с сахаром и солью, слегка взбейте венчиком. Добавьте молоко и муку. Сначала влейте около половины молока, затем постепенно вмешайте просеянную муку. Так проще избежать комочков. Доведите тесто до нужной густоты. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Тесто должно легко растекаться по сковороде. Оставьте на 15–20 минут. За это время мука впитает влагу, а консистенция станет более однородной. Хорошо разогрейте сковороду. Наливайте тесто тонким слоем. Когда поверхность схватится, а края начнут отходить, переворачивайте блин. Не пересушивайте вторую сторону. После переворачивания ей обычно требуется совсем немного времени. Как только появились румяные участки, блин можно снимать. Сразу накрывайте стопку. Складывайте горячие блины друг на друга и держите под крышкой или перевернутой тарелкой. При желании периодически слегка смазывайте сливочным маслом.

Почему особенно быстро сохнут края

Край блина тоньше центральной части и сильнее прожаривается на сковороде. После снятия он первым начинает отдавать оставшуюся влагу окружающему воздуху. Пока хозяйка жарит следующую порцию, открытая стопка постепенно остывает и подсыхает.

Под крышкой сохраняется теплый влажный воздух. Блины медленнее теряют влагу, а пар между слоями помогает сохранить края гибкими.

При этом герметично закрывать горячую стопку пленкой не нужно: внутри может образоваться слишком много конденсата. Обычной крышки или второй тарелки вполне достаточно.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если блины готовлю для начинки, особенно слежу за временем жарки второй стороны. Пересушенный блин крышкой уже полностью не исправить. Он должен оставаться светлым и гибким, а не превращаться в хрустящую лепешку».

Если блины нужны позже, после полного остывания их лучше убрать в закрывающийся контейнер или пакет и поставить в холодильник. Оставлять стопку открытой на столе на несколько часов — самый простой способ получить сухие и ломкие края.

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