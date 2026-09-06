Экономика

Китайский импорт грозит ЕС потерей 300 тыс. рабочих мест к 2026 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Ассоциация Eurometal предупредила: из-за китайс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Евросоюзу грозит потеря 300 тыс. рабочих мест в обрабатывающей промышленности к концу 2026 года. Причина — активное проникновение китайских компаний в цепочки поставок комплектующих, предупреждает ассоциация Eurometal. Об этом сообщает The Guardian.

Из-за низких цен европейские производители вынуждены закупаться в Китае. Ценовое преимущество обеспечивается заниженным курсом юаня и отсутствием углеродного налога, в отличие от ЕС, где предприятия платят за выбросы. Ежедневный профицит торгового баланса Китая с блоком достигает €1 млрд, что является рекордом.

7 сентября в Брюсселе у штаб-квартиры Еврокомиссии пройдет акция с десятью гробами, на которых будут надписи «конкурентоспособность ЕС», «рабочие места в индустрии» и «европейские заводы». Протест призван обратить внимание властей на то, что Китай целенаправленно внедряется в ключевые цепочки поставок, чтобы контролировать полную цепочку создания стоимости.

Глава Eurometal Александр Юлиус отмечает: Китай стремится стать поставщиком не сырья, а компонентов. Он назвал зависимость от китайского импорта «вирусом» и призвал бороться с ней, а не с последствиями экспансии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Гид по Казани

день назад

Полезные сервисы: решения для жизни, работы и повседневных задач

тараканы в кровати что делать

Не у нас

день назад

Святая Матрона предсказала будущее человечества

Гид по Казани

2 дня назад

Юные таланты: где ребёнок учится с интересом

укладка дорожной плитки цена в Москве

Технологии

день назад

Команда нейросети Claude на несколько часов заблокировала Mac разработчика

Технологии

17 часов назад

Названы продукты, которые помогают снизить «плохой» холестерин

Кулинария

10 часов назад

Вчерашние макароны не разогреваю: добавляю яйца и сыр — получается совсем другой ужин - рецепт

Кулинария

день назад

Цветная капуста после варки становится водянистой: перед духовкой ей не хватает одного простого этапа

Кулинария

20 часов назад

Мягкие яблоки не выбрасываю: измельчаю и добавляю два продукта — получается десерт без долгой выпечки
Экономика
2 часа назад

В 2025 году товарооборот России с Африкой вырос на 13% до 27,8 млрд долларов

На ВЭФ обсудили развитие человеческого капитала...

Кулинария

5 минут назад

Блины получаются сухими по краям уже на тарелке: одна привычка после сковороды быстро забирает мягкость

Гид по Казани

день назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

Новости Казани

25 минут назад

Олейников переходит в «Рубин»: трансфер на финишной прямой

Не у нас

час назад

В Испании женщина воскресла во время своих похорон
Цены на лекарства в Казани снизились: набор сто...
Новости Казани
2 часа назад

Цены на лекарства в Казани снизились: набор стоит 6 711 рублей

Кулинария

2 часа назад

Картошка в супе разваривается раньше остальных овощей: почему дело не всегда в сорте

Не у нас

3 часа назад

Жизнь прошла мимо: ученые назвали самое мертвое место на Земле

Технологии

3 часа назад

Муцоев представил новую открытую часть «Острова Мечты» в День Москвы
Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется...
Интересное в Казани
6 дней назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов