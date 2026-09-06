Китайский импорт грозит ЕС потерей 300 тыс. рабочих мест к 2026 году

Евросоюзу грозит потеря 300 тыс. рабочих мест в обрабатывающей промышленности к концу 2026 года. Причина — активное проникновение китайских компаний в цепочки поставок комплектующих, предупреждает ассоциация Eurometal. Об этом сообщает The Guardian.

Из-за низких цен европейские производители вынуждены закупаться в Китае. Ценовое преимущество обеспечивается заниженным курсом юаня и отсутствием углеродного налога, в отличие от ЕС, где предприятия платят за выбросы. Ежедневный профицит торгового баланса Китая с блоком достигает €1 млрд, что является рекордом.

7 сентября в Брюсселе у штаб-квартиры Еврокомиссии пройдет акция с десятью гробами, на которых будут надписи «конкурентоспособность ЕС», «рабочие места в индустрии» и «европейские заводы». Протест призван обратить внимание властей на то, что Китай целенаправленно внедряется в ключевые цепочки поставок, чтобы контролировать полную цепочку создания стоимости.

Глава Eurometal Александр Юлиус отмечает: Китай стремится стать поставщиком не сырья, а компонентов. Он назвал зависимость от китайского импорта «вирусом» и призвал бороться с ней, а не с последствиями экспансии.