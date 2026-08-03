Центр скорочтения и развития памяти «МегаМозг» — пространство для детей от 5,5 лет и взрослых, где помогают быстрее читать, лучше понимать информацию и уверенно осваивать новые навыки.



На занятиях участники развивают технику чтения, внимание, слуховую и зрительную память, воображение. Для детей и подростков также работают современные IT-направления: программирование, 3D-дизайн и работа с искусственным интеллектом. Обучение проходит в небольших группах и по гибкому расписанию, а пропущенные занятия не сгорают — их можно перенести на другое время.



Преимущества центра «МегаМозг»:

— программы для детей от 5,5 лет и взрослых

— развитие чтения, памяти, внимания и воображения

— IT-курсы по программированию, 3D-дизайну и искусственному интеллекту

— группы до 5 человек на скорочтении и до 10 человек на IT

— возможность получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ после IT-курсов