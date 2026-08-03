Развивающие кружки для детей и подростков в Казани

03.08.2026, 16:45 · Дарина Говорухина

Проект «Развивашки» собрал детские центры, секции и образовательные проекты, которые помогают детям раскрывать свои способности, учиться новому и проводить время интересно. Здесь родители найдут занятия для любого возраста и интересов — от плавания и вокала до логопедии и ментальной арифметики.
Речевой центр Эльвиры Зайцевой — пространство, где дети с особенностями развития и звукопроизношения, а также их семьи получают профессиональную помощь, поддержку и сопровождение на каждом этапе взросления.

Здесь работают с детьми от 1,5 лет, помогая пройти путь от диагностики и коррекционных занятий до подготовки к школе и начального образования. Комплексный подход, собственная методика и опытная команда специалистов позволяют выстраивать индивидуальную программу развития для каждого ребенка, создавая комфортную и доброжелательную атмосферу для всей семьи.

Преимущества Речевого центра Эльвиры Зайцевой:
— сопровождение ребенка на всех этапах развития
— команда высококвалифицированных специалистов
— собственная методика, проверенная годами
— помощь детям с различными, в том числе сложными, нарушениями развития
— центр рекомендуют 90% клиентов

Речевой центр Эльвиры Зайцевой помогает детям раскрывать свой потенциал, а родителям — уверенно проходить путь развития вместе с профессионалами.
Детская международная школа «Русский балет» — пространство, где дети от 3 лет делают первые шаги в мире хореографии, развивают дисциплину, пластичность и уверенность в себе под руководством опытных педагогов.

Обучение строится на уникальной методике, основанной на традициях русской классической балетной школы. Помимо классического балета, дети занимаются современной хореографией, акробатикой, актерским мастерством и балетной гимнастикой. Ученики регулярно выступают на концертах и конкурсах, а выпускники продолжают обучение в ведущих хореографических учебных заведениях страны.

Преимущества Детской международной школы «Русский балет»:
— обучение детей от 3 лет по авторской методике
— 5 филиалов в разных районах Казани
— опытные педагоги и постоянное повышение их квалификации
— яркая сценическая практика и участие в конкурсах
— подготовка к поступлению в профессиональные хореографические учебные заведения
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Две частные школы одного создателя: «Ультравыбор» — для одаренных детей, «Нейровыбор» — для детей с нейроотличиями
Академия семейного образования «Ультравыбор» — частная начальная школа в Советском районе Казани, где создают комфортные условия для обучения и развития каждого ребенка. 

Преимущества Академии семейного образования «Ультравыбор»:
— малочисленные классы до 13 детей
— два педагога на каждом уроке, тьюторский подход
— выполнение домашних заданий в школе под контролем учителя
— обучение по современной программе, соответствующей ФГОС
— пребывание с 7:30 до 19:00 с организованным досугом, проектной деятельностью и творческими мероприятиями
Начальная школа «Нейровыбор» — частная школа в Казани для детей с нейростатусом и статусом ОВЗ, где обучение строится с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка

Преимущества Начальной школа «Нейровыбор»:
— индивидуальный образовательный маршрут с учетом индивидуальных особенностей ребенка
— сопровождение профильных специалистов: нейропсихолога, психолога, логопеда, дефектолога
— классы до 8 детей и два педагога на уроке с тьюторским подходом
— обучение по адаптированным программам ФГОС, авторская методика преподавания, пособия по подготовке к школе
— пребывание с 8:00 до 18:30, организованный досуг, выезды и творческие мероприятия
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Детский центр дополнительного образования «УМНАУС» — место, где дети от 3 до 16 лет развивают знания, мышление и уверенность в своих силах. Здесь практикуют индивидуальный подход и эффективные методики обучения. Дети младшего возраста могут заниматься на разнообразных курсах — от арифметики до творческих курсов, а подростки могут начать здесь свою подготовку к итоговым выпускным экзаменам.

Направления занятий в «УМНАУС»:
— ментальная арифметика
— геометрия, матиматика и логика
— чтение
— занимательная физика
— подготовка к школе
— творческая мастерская
— раннее развитие (от 3 лет)
— иностранные языки (английский, китайский)
— олимпиадная математика
— подготовка к ОГЭ и ЕГЭ

В «УМНАУС» сложные темы объясняют просто и понятно, подбирая наиболее эффективную методику для каждого ребенка. Опытные преподаватели, среди которых кандидат физико-математических наук и выпускник Института математики и механики КГУ, помогают детям уверенно осваивать материал, готовиться к экзаменам и олимпиадам, превращая обучение в увлекательный процесс с заметными результатами уже в первый месяц занятий.
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Art Heart — частная школа семейного типа для детей с 1 по 11 класс, где обучение строится на сотрудничестве педагога, родителя и самого ребёнка. 

Здесь помогают не только освоить школьную программу, но и развить самостоятельность, ответственность, эмпатию и интерес к знаниям. Обучение проходит в небольших классах, что позволяет педагогам учитывать особенности каждого ученика. Помимо академической подготовки по государственным стандартам, детей ждут олимпиадное направление, творческие студии, занятия по актёрскому мастерству и насыщенная школьная жизнь, где каждый чувствует себя частью дружного сообщества.

Как устроено обучение в Art Heart:
— обучение в мини-группах до 20−25 человек
— индивидуальный подход: учитывает уровень самостоятельности, навыки общения и интерес к учебе у каждого ребенка
— сочетание сильной академической базы и развития потенциала ребенка
— творческие студии и активная школьная жизнь
Дом сказок Бабушки Вселенной — центр раннего развития в Казани для детей от 2 до 6 лет, где обучение превращается в увлекательное путешествие по миру сказок. 

Здесь знают как заложить правильный фундамент для успеха ребенка в будущем, поэтому используют авторскую программу обучения. Она основана на сказкотерапии и индивидуальном подходе к каждому ребенку. 

Во время занятий малыши в игровой форме знакомятся с буквами и цифрами, развивают мелкую моторику, речь, творческие способности и готовятся к школе. Через сказки, творчество, игры и театральные постановки дети учатся познавать окружающий мир и раскрывают свои таланты.

Преимущества Дома сказок Бабушки Вселенной:
— авторская программа на основе сказкотерапии
— индивидуальный подход к каждому ребенку в зависимости от его темпа развития
— обучение по системе гуманной педагогики Амонашвилли
— подготовка к школе через игру и творчество
— комплексное развитие речи, моторики, мышления и воображения
Попробовать формат занятий можно бесплатно — для новых гостей доступно пробное занятие продолжительностью 30 минут
«Желанные дети» — пространство в Казани, где с 1998 года помогают родителям подготовиться к рождению малыша и создают условия для его гармоничного развития

В «Желанные дети» приходят на занятия:
— раннее грудничковое плавание в индивидуальных ваннах с 1 мес+
— детский бассейн с 6 мес+
— физкультурно-оздоровительные занятия и массаж
— восстановление мам после родов
— встречи-лекции с экспертами по вопросам здоровья малыша и мамы, детского сна и грудного вскармливания, физического развития и психологического комфорта в семье

Преимущества центра «Желанные дети»:
— более 25 лет помогают семьям и малышам
— профессиональная команда специалистов с профильным образованием
— бережный и индивидуальный подход к каждому ребенку
— комплексные программы для физического развития малышей и поддержки родителей
Цены и акции узнайте по ссылке
Центр подготовки к школе Светланы Павловны — пространство для детей от 4 до 6 лет, где будущим первоклассникам помогают освоить буквы, цифры, чтение и основы математики без скучных шаблонов.

Перед началом занятий педагог знакомится с ребенком, определяет его сильные стороны и зоны роста, а затем вместе с родителями формирует индивидуальный план обучения. На занятиях дети учатся через игру, творчество и живое общение, развивают фонематический слух, пространственное мышление, координацию и постепенно готовят руку к письму.

Преимущества Центра подготовки к школе:
— индивидуальные занятия для детей от 4 до 6 лет
— программа с учетом знаний и темпа ребенка
— обучение чтению, алфавиту, цифрам и математике
— игровой формат без стандартных рабочих тетрадей
— совместное определение целей и ожидаемого результата курса

Здесь помогут будущему первокласснику полюбить учёбу без скучных рабочих тетрадей и зубрёжки

Запись на занятия по номеру +7 (904) 674-06-82
Центр скорочтения и развития памяти «МегаМозг» — пространство для детей от 5,5 лет и взрослых, где помогают быстрее читать, лучше понимать информацию и уверенно осваивать новые навыки.

На занятиях участники развивают технику чтения, внимание, слуховую и зрительную память, воображение. Для детей и подростков также работают современные IT-направления: программирование, 3D-дизайн и работа с искусственным интеллектом. Обучение проходит в небольших группах и по гибкому расписанию, а пропущенные занятия не сгорают — их можно перенести на другое время.

Преимущества центра «МегаМозг»:
— программы для детей от 5,5 лет и взрослых
— развитие чтения, памяти, внимания и воображения
— IT-курсы по программированию, 3D-дизайну и искусственному интеллекту
— группы до 5 человек на скорочтении и до 10 человек на IT
— возможность получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ после IT-курсов
Акции центра «МегаМозг»:
— «Приведи друга» — получите скидку 10% на обучение
— До 1 сентября — забронируйте место на курсе по старым ценам
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