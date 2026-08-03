Центр подготовки к школе Светланы Павловны
— пространство для детей от 4 до 6 лет, где будущим первоклассникам помогают освоить буквы, цифры, чтение и основы математики без скучных шаблонов.
Перед началом занятий педагог знакомится с ребенком, определяет его сильные стороны и зоны роста, а затем вместе с родителями формирует индивидуальный план обучения. На занятиях дети учатся через игру, творчество и живое общение, развивают фонематический слух, пространственное мышление, координацию и постепенно готовят руку к письму.Преимущества Центра подготовки к школе:
— индивидуальные занятия для детей от 4 до 6 лет
— программа с учетом знаний и темпа ребенка
— обучение чтению, алфавиту, цифрам и математике
— игровой формат без стандартных рабочих тетрадей
— совместное определение целей и ожидаемого результата курса
Здесь помогут будущему первокласснику полюбить учёбу без скучных рабочих тетрадей и зубрёжки
Запись на занятия по номеру +7 (904) 674-06-82