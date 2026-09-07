Лаваш режу прямо в яичную смесь: через несколько минут на сковороде получается быстрый завтрак

Тонкий лаваш можно использовать не только вместо хлеба или основы для рулета. Если нарезать его полосками и смешать с яйцами, через несколько минут на сковороде получается плотная румяная лепешка, которую удобно разрезать на порции.

Лаваш впитывает часть яичной смеси, становится мягким внутри, а снизу поджаривается. Немного сыра делает завтрак сытнее и помогает массе лучше держаться вместе.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Лаваш режу кухонными ножницами прямо над миской с яйцами. Полоски делаю небольшими — примерно по 1–2 сантиметра шириной. Так они равномернее пропитываются и не собираются в плотный комок».

Что понадобится

На 2–3 порции:

тонкий лаваш — 120–150 г;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 100 г;

молоко — 50 мл;

помидор — 1 небольшой;

сливочное масло — 10 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

зелень — небольшой пучок.

Как приготовить завтрак из лаваша

Сделайте яичную основу. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте молоко, немного соли и перца. Перемешайте венчиком. Нарежьте лаваш. Сверните его неплотным рулетом и нарежьте короткими полосками либо воспользуйтесь кухонными ножницами прямо над миской. Дайте немного пропитаться. Перемешайте лаваш с яйцами и оставьте буквально на 2–3 минуты. Дольше держать не нужно, иначе тонкое тесто слишком размокнет. Добавьте начинку. Натрите примерно 70 г сыра, помидор нарежьте небольшими кубиками. Если он очень сочный, жидкую середину лучше удалить. Добавьте сыр, помидор и зелень к лавашу. Выложите на сковороду. Растопите сливочное масло и распределите массу ровным слоем толщиной около 2 см. Готовьте под крышкой. Уменьшите нагрев до слабого или среднего и оставьте лепешку примерно на 5–7 минут. Низ должен подрумяниться, а яичная смесь сверху — практически схватиться. Добавьте сыр. Посыпьте оставшимися 30 г сыра, снова накройте крышкой и готовьте еще 2–3 минуты до его расплавления.

Почему сильный огонь здесь мешает

Яйцам нужно время, чтобы приготовиться между кусочками лаваша. На сильном огне нижняя сторона быстро станет темной, тогда как верх и середина останутся влажными.

Поэтому лучше использовать сковороду диаметром около 22–24 см и умеренный нагрев. Слишком толстый слой тоже нежелателен: чем выше лепешка, тем сложнее равномерно прогреть ее без подгорания снизу.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Помидор добавляю понемногу. Если положить большой сочный плод целиком, он отдаст столько жидкости, что вместо плотной лепешки получится влажная яичная масса. Для сочности небольшого помидора вполне достаточно».

Готовый завтрак лучше оставить на сковороде без нагрева на 2–3 минуты, а затем нарезать треугольниками. Лаваш за это время впитает оставшуюся влагу, и кусочки будет проще переложить на тарелки.

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