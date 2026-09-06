Нейробиолог объяснил, что с ним происходило за гранью смерти

Нейробиолог Кристоф Кох рассказал о пережитом околосмертном опыте, который, по его словам, произошел с ним во время болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, сообщает Кулик.

Ученый подробно описал ощущения, возникшие в момент, когда организм переставал нормально функционировать. По словам Коха, этот опыт был одновременно пугающим и необычным.

Он вспоминал, что видел яркий свет и испытывал страх, который смешивался с чувством восторга. В этом состоянии, как рассказал нейробиолог, у него исчезло ощущение собственного тела и отдельной личности.

Кох также отметил, что во время пережитого опыта у него пропало привычное восприятие времени. Все происходившее, по его словам, воспринималось иначе, чем в обычном состоянии сознания.

Подобные переживания называют околосмертным опытом. Это явление известно давно и часто встречается в рассказах людей, которые выжили после остановки сердца или других критических состояний.

История Коха привлекла внимание научного сообщества. Некоторые исследователи допускают, что такие переживания могут указывать на существование уровня реальности, который пока не изучен наукой.