Новости Казани

Олейников переходит в «Рубин»: трансфер на финишной прямой

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Иван Олейников перейдет из самарских «Крыльев Советов» в казанский «Рубин». Полузащитник сборной России уже приехал в Казань, чтобы завершить оформление трансфера. Как сообщили в пресс-службе «Рубина», спортивный директор клуба Константин Дзюба подтвердил, что сделка находится на финальной стадии и стороны уладили все детали.

По словам Дзюбы, с игроком уже подписан контракт, а сам футболист осмотрел инфраструктуру команды и остался доволен условиями. Интерес к Олейникову проявляли ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар», однако он сделал выбор в пользу казанского клуба.

Остался последний этап — медицинское обследование. Когда хавбек успешно пройдет медосмотр, переход будет официально завершен.

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