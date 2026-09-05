Кулинария

Яйца утром больше не жарю отдельно: выливаю на лаваш и добавляю сыр — хватает одной сковороды

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Быстрый завтрак можно приготовить из яиц, лаваш...

ПроКазань

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Яичница, хлеб и сыр — привычный набор для завтрака, но приготовить его можно в одной сковороде. Вместо хлеба понадобится тонкий лаваш: он станет основой, удержит яичную начинку и подрумянится снизу.

Яйца выливают прямо на лаваш, добавляют сыр и складывают основу пополам. Получается что-то между омлетом, горячим бутербродом и конвертиком с начинкой. Отдельно жарить яйца и делать тосты не придется.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Лаваш вырезаю примерно по диаметру сковороды. Если оставить большие края, они быстро подсыхают и мешают сложить завтрак аккуратным конвертом».

Что понадобится

На 2 порции:

  • тонкий лаваш — 1 большой лист;

  • яйца — 3 шт.;

  • твердый сыр — 100 г;

  • помидор — 1 небольшой;

  • сливочное масло — 10 г;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • зелень — по желанию.

Помидор можно не добавлять. Для самого простого варианта достаточно лаваша, яиц и сыра.

Как приготовить завтрак на одной сковороде

  1. Подготовьте продукты. Сыр натрите на крупной терке. Помидор нарежьте тонкими ломтиками, чтобы начинка не получилась слишком влажной.

  2. Взбейте яйца. Разбейте их в миску, добавьте щепотку соли и немного перца. Слегка перемешайте вилкой до соединения белков и желтков.

  3. Разогрейте сковороду. Растопите небольшой кусочек сливочного масла. Сильный огонь не нужен — лаваш подрумянивается довольно быстро.

  4. Положите лаваш. Расправьте его по дну сковороды и сразу вылейте сверху яйца, стараясь распределить их равномерно.

  5. Добавьте начинку. Посыпьте яйцо сыром, сверху разложите несколько тонких ломтиков помидора. Накройте сковороду крышкой и готовьте на небольшом огне около 3–4 минут.

  6. Сложите лаваш. Когда яйцо схватится, а сыр начнет плавиться, аккуратно сложите основу пополам. Слегка прижмите лопаткой.

  7. Подрумяньте. Готовьте еще по 1–2 минуты с каждой стороны без крышки. Лаваш должен стать слегка хрустящим, а сыр внутри — полностью расплавиться.

Почему сильный огонь здесь только мешает

Лаваш очень тонкий и начинает подрумяниваться гораздо быстрее, чем успевает приготовиться слой яйца. Если сразу поставить сковороду на сильный огонь, низ может подгореть, пока сверху еще остается жидкая масса.

Умеренный нагрев и крышка решают эту проблему: яйцо постепенно схватывается за счет тепла и пара, а сыр успевает расплавиться. После этого крышку можно убрать и быстро довести лаваш до хрустящей корочки.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «С сочными помидорами стараюсь не перебарщивать. Двух-трех тонких ломтиков достаточно: если начинки много, она дает сок и лаваш вместо хрустящей корочки становится мягким».

Такой завтрак удобно менять под продукты, которые есть в холодильнике. К яйцу и сыру можно добавить немного зелени, готовой курицы или сладкого перца. Главное — не перегружать тонкий лаваш влажной начинкой.

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