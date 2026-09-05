Яйца утром больше не жарю отдельно: выливаю на лаваш и добавляю сыр — хватает одной сковороды
ПроКазань
Яичница, хлеб и сыр — привычный набор для завтрака, но приготовить его можно в одной сковороде. Вместо хлеба понадобится тонкий лаваш: он станет основой, удержит яичную начинку и подрумянится снизу.
Яйца выливают прямо на лаваш, добавляют сыр и складывают основу пополам. Получается что-то между омлетом, горячим бутербродом и конвертиком с начинкой. Отдельно жарить яйца и делать тосты не придется.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Лаваш вырезаю примерно по диаметру сковороды. Если оставить большие края, они быстро подсыхают и мешают сложить завтрак аккуратным конвертом».
Что понадобится
На 2 порции:
тонкий лаваш — 1 большой лист;
яйца — 3 шт.;
твердый сыр — 100 г;
помидор — 1 небольшой;
сливочное масло — 10 г;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
зелень — по желанию.
Помидор можно не добавлять. Для самого простого варианта достаточно лаваша, яиц и сыра.
Как приготовить завтрак на одной сковороде
Подготовьте продукты. Сыр натрите на крупной терке. Помидор нарежьте тонкими ломтиками, чтобы начинка не получилась слишком влажной.
Взбейте яйца. Разбейте их в миску, добавьте щепотку соли и немного перца. Слегка перемешайте вилкой до соединения белков и желтков.
Разогрейте сковороду. Растопите небольшой кусочек сливочного масла. Сильный огонь не нужен — лаваш подрумянивается довольно быстро.
Положите лаваш. Расправьте его по дну сковороды и сразу вылейте сверху яйца, стараясь распределить их равномерно.
Добавьте начинку. Посыпьте яйцо сыром, сверху разложите несколько тонких ломтиков помидора. Накройте сковороду крышкой и готовьте на небольшом огне около 3–4 минут.
Сложите лаваш. Когда яйцо схватится, а сыр начнет плавиться, аккуратно сложите основу пополам. Слегка прижмите лопаткой.
Подрумяньте. Готовьте еще по 1–2 минуты с каждой стороны без крышки. Лаваш должен стать слегка хрустящим, а сыр внутри — полностью расплавиться.
Почему сильный огонь здесь только мешает
Лаваш очень тонкий и начинает подрумяниваться гораздо быстрее, чем успевает приготовиться слой яйца. Если сразу поставить сковороду на сильный огонь, низ может подгореть, пока сверху еще остается жидкая масса.
Умеренный нагрев и крышка решают эту проблему: яйцо постепенно схватывается за счет тепла и пара, а сыр успевает расплавиться. После этого крышку можно убрать и быстро довести лаваш до хрустящей корочки.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «С сочными помидорами стараюсь не перебарщивать. Двух-трех тонких ломтиков достаточно: если начинки много, она дает сок и лаваш вместо хрустящей корочки становится мягким».
Такой завтрак удобно менять под продукты, которые есть в холодильнике. К яйцу и сыру можно добавить немного зелени, готовой курицы или сладкого перца. Главное — не перегружать тонкий лаваш влажной начинкой.
Может быть интересно:
- Фигуристки РФ раскрыли заявки на короткую программу на Kinoshita Cup
- Мэр Жоли запретил тигровым комарам летать над коммуной во Франции
- Шесть российских теннисистов прошли в 3-й круг US Open-2026
- Фефелова и Валов получили 65,33 балла за ритм-танец на юниорском ГП
- SHOT: несколько российских семей отравились в пятизвездочном отеле Турции
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец