Технологии

Телефон заряжается, только если согнуть кабель: что проверить, пока разъем окончательно не сломался

Дима Кошкин Автор статьи
Что проверить, если телефон заряжается только ...

ПроКазань

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Если зарядка появляется только после того, как кабель прижали к столу, согнули или повернули штекер, пользоваться им в таком положении постоянно не стоит. Причина может быть как в самом проводе, так и в разъеме смартфона.

Проверить это можно без разборки телефона.

Сначала попробуйте другой кабель

Возьмите заведомо исправный и совместимый кабель. Если с ним зарядка идет стабильно независимо от положения штекера, старый провод, скорее всего, поврежден.

Кабель с трещинами, оголенными участками, сильно перегнутым или расшатанным штекером лучше больше не использовать. Постоянно искать «правильный угол» — плохое решение.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы начал именно с замены кабеля для проверки. Это самый простой способ понять, находится проблема в проводе или уже в самом телефоне».

Посмотрите внутрь разъема

В USB-C и других разъемах постепенно скапливаются пыль и ворс из кармана. Спрессованный мусор может мешать штекеру войти до конца, из-за чего контакт становится нестабильным.

Посветите внутрь фонариком. Не пытайтесь выковыривать загрязнение иглой, скрепкой или другим металлическим предметом — так легко повредить контакты. Если самостоятельно безопасно очистить порт не получается, лучше обратиться в сервис.

Когда проблема уже в телефоне

Если несколько исправных кабелей приходится наклонять одинаковым образом, зарядка прерывается от малейшего движения или сам штекер заметно болтается, вероятна проблема с разъемом.

Продолжать фиксировать кабель под углом не стоит: дополнительная нагрузка на порт может усугубить повреждение. Особенно важно прекратить использование, если разъем или штекер сильно нагревается, видны повреждения или появляется запах гари.

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