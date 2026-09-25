Телефон заряжается, только если согнуть кабель: что проверить, пока разъем окончательно не сломался
ПроКазань
Если зарядка появляется только после того, как кабель прижали к столу, согнули или повернули штекер, пользоваться им в таком положении постоянно не стоит. Причина может быть как в самом проводе, так и в разъеме смартфона.
Проверить это можно без разборки телефона.
Сначала попробуйте другой кабель
Возьмите заведомо исправный и совместимый кабель. Если с ним зарядка идет стабильно независимо от положения штекера, старый провод, скорее всего, поврежден.
Кабель с трещинами, оголенными участками, сильно перегнутым или расшатанным штекером лучше больше не использовать. Постоянно искать «правильный угол» — плохое решение.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы начал именно с замены кабеля для проверки. Это самый простой способ понять, находится проблема в проводе или уже в самом телефоне».
Посмотрите внутрь разъема
В USB-C и других разъемах постепенно скапливаются пыль и ворс из кармана. Спрессованный мусор может мешать штекеру войти до конца, из-за чего контакт становится нестабильным.
Посветите внутрь фонариком. Не пытайтесь выковыривать загрязнение иглой, скрепкой или другим металлическим предметом — так легко повредить контакты. Если самостоятельно безопасно очистить порт не получается, лучше обратиться в сервис.
Когда проблема уже в телефоне
Если несколько исправных кабелей приходится наклонять одинаковым образом, зарядка прерывается от малейшего движения или сам штекер заметно болтается, вероятна проблема с разъемом.
Продолжать фиксировать кабель под углом не стоит: дополнительная нагрузка на порт может усугубить повреждение. Особенно важно прекратить использование, если разъем или штекер сильно нагревается, видны повреждения или появляется запах гари.
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