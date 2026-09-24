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Что означает 40-й день после смерти: священники дали объяснение

Служба новостей Автор статьи
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Третий, девятый и сороковой дни после смерти считаются важными датами поминовения в православной традиции. Священнослужители объяснили, с чем связано их значение. Об этом сообщает Бриф24, ссылаясь на «Азбуку веры».

Согласно церковному учению, душа человека продолжает жить после смерти тела. Первые сорок дней рассматриваются как отдельный этап ее посмертного существования.

Первые два дня, по православным представлениям, душа остается рядом с телом и воспринимает молитвы близких.

На третий день она возносится к небесам. Следующие шесть дней связываются с созерцанием райской жизни.

После девятого дня, как говорится в церковной традиции, начинается другой этап. До сорокового дня душа видит участь людей, не раскаявшихся в своих грехах.

Поэтому этот период считается особенно важным для молитвы. Близких призывают чаще молиться об усопшем и просить о милости к нему.

Сороковой день занимает центральное место среди поминальных дат. В этот день принято приходить в церковь, подавать имя покойного для поминовения и молиться за его душу.

Кроме того, родственники могут посетить место захоронения и собраться за поминальной трапезой.

При этом церковная традиция не предполагает, что после сорокового дня поминовение заканчивается. Молиться об умершем рекомендуется и в дальнейшем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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