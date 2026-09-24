SiN Reloaded — ремастер шутера 1998 года — вышел на ПК и консолях
Ремастер шутера SiN получил подзаголовок Reloaded и уже доступен на ПК и консолях. Обновлённая версия классики 1998 года добралась до игроков.
Разработчики переработали графику и систему управления. Кроме того, в ремастер добавили новые достижения — они расширяют набор целей для игроков.
О выходе сообщил портал VK Play. Проект сохраняет оригинальную механику, но адаптирован под современные платформы.
Дополнительные детали о технических изменениях и особенностях ремастера не уточняются.
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