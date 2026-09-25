Dreame возглавила мировой рынок роботов-пылесосов в первом полугодии 2026 года

Аналитики IDC подсчитали, что в первом полугодии 2026 года Dreame Group вышла на первое место в мире по продажам роботов-пылесосов. На марку Dreame пришлось 21,7% реализованных устройств и 25,8% мировых продаж в денежном выражении.

Второй бренд группы, MOVA, который в России представлен под именем Trouver, добавил к этому 4,4% рынка в штуках и 5,4% в деньгах. С учётом обоих брендов доля Dreame Group достигла 26,1% в количественном и 31,2% в денежном выражении.

Российский рынок тоже сложился в пользу компании: здесь Dreame заняла 30% в денежном выражении и стала лидером в категории.

Отдельно на IFA 2026 Dreame показала две технологии. Dual UltraExtend Arms выдвигает швабру на 18 см, а боковую щетку на 12 см; система 180 °C Core Steam Source использует горячий пар, который размягчает жир и засохшую грязь.