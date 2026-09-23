Стартовые продажи iPhone 18 в России уступили прошлогодним уровням

Стартовые продажи нового флагманского смартфона Apple в России не дотянули до результатов прошлого года. Об этом сообщает Togliatti24.

Ритейлер Restore зафиксировал, что в рамках платного предзаказа интерес к iPhone 18 Pro и Pro Max остался на уровне предшествующего поколения. Свободные продажи новинок стартуют 23 сентября. Пресс-служба RWB также указала, что спрос на 18 Pro в первые дни продаж не превысил показатели прошлого года.

На радиорынках и онлайн-площадках устройство появилось в прошедшие выходные. На «Авито» 18 Pro с памятью 256–512 ГБ продают за 120–160 тысяч рублей, средний чек составляет примерно 127 тысяч рублей. За 19–20 сентября число сделок с новинкой оказалось на 13% ниже, чем с предыдущей моделью за аналогичный период, а складной Duo занял менее 1% сделок.

Собеседник, знакомый с менеджерами нескольких компаний-продавцов электроники, отметил, что сравнивать показатели сложно: на рынке представлены только две модификации, а базовая версия iPhone 18 ожидается лишь весной 2027 года, к тому же Duo — первый складной смартфон Apple — поступил в Россию в ограниченном количестве. Другой источник со ссылкой на данные операторов сообщил о 30% меньшем числе активаций iPhone 18 в сотовых сетях по сравнению с iPhone 17. Бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк связывает снижение спроса на iPhone в России с проблемами доступности и обновления приложений.