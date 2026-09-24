Технологии

Зарядки телефона раньше хватало до вечера, а теперь едва до обеда: куда уходит батарея

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон стал быстро разряжаться и куда у...

ПроКазань

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Если смартфон внезапно начал разряжаться вдвое быстрее, дело не всегда в старом аккумуляторе. Заряд может незаметно уходить на приложение, которое активно работает в фоне, экран, геолокацию или постоянный поиск мобильной сети.

Понять причину проще всего по статистике самого телефона.

Посмотрите, кто оказался первым в списке

На iPhone статистика расхода находится в разделе «Аккумулятор». На Android аналогичный раздел есть в настройках батареи, но его название зависит от производителя.

Обратите внимание не только на приложения, которыми пользовались долго. Подозрение должна вызвать программа, которую почти не открывали, но она успела потратить значительную часть заряда. Причиной может быть фоновая синхронизация, ошибка приложения или частые обращения к геолокации.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если батарея стала садиться резко, я сначала вспоминаю, какие приложения устанавливались или обновлялись незадолго до этого. Затем сверяю их со статистикой аккумулятора — так искать причину гораздо быстрее».

Проверьте экран, связь и геолокацию

Если яркость постоянно установлена почти на максимум, экран способен заметно влиять на автономность. Стоит вернуть автоматическую регулировку яркости или уменьшить ее вручную до комфортного уровня.

Еще один источник расхода — слабая мобильная связь. Когда сигнал нестабилен, телефону приходится активнее поддерживать соединение с сетью. Поэтому особенно быстрая разрядка в конкретном помещении или районе может быть связана именно с качеством покрытия.

Также проверьте разрешения геолокации. Приложениям, которым местоположение требуется лишь изредка, необязательно давать постоянный доступ — Android и iOS позволяют выбирать более ограниченные варианты.

А если виноват аккумулятор

Батарея постепенно теряет первоначальную емкость по мере эксплуатации. На iPhone состояние аккумулятора можно посмотреть средствами системы. На Android доступность такой информации зависит от модели и производителя.

Если телефон начал не только быстро разряжаться, но и сильно нагреваться без нагрузки, неожиданно выключаться или корпус деформировался из-за возможного вздутия батареи, настройками проблему решать не стоит. Такое устройство лучше прекратить использовать и показать специалисту.

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