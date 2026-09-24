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Телефон стал тормозить и долго открывать приложения: что сделать перед покупкой нового

Дима Кошкин Автор статьи
Что делать, если телефон начал тормозить и медл...

ПроКазань

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Смартфон может начать работать медленнее даже без явной поломки. Приложения запускаются дольше, клавиатура появляется с задержкой, а переключение между программами сопровождается зависаниями. Покупать новый телефон сразу необязательно.

Для начала стоит исключить несколько причин, которые можно устранить самостоятельно.

Освободите место в памяти

Когда хранилище почти полностью заполнено, системе становится сложнее работать с временными файлами и обновлениями. Откройте настройки памяти и посмотрите, сколько свободного пространства осталось.

Начать очистку можно с загрузок, кэша мессенджеров, ненужных приложений и сохраненного офлайн-контента. Удалять неизвестные системные файлы не стоит.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если телефон одновременно начал тормозить и жаловаться на нехватку памяти, я бы первым делом занялся хранилищем. Иногда после обычной очистки пользоваться устройством становится заметно комфортнее».

Проверьте, что работает в фоне

Причиной тормозов иногда становится отдельное приложение. На Android можно посмотреть использование ресурсов и батареи в системных настройках, хотя названия разделов отличаются у разных производителей. На iPhone полезно проверить статистику аккумулятора и фоновую активность программ.

Если проблемы начались после установки или обновления конкретного приложения, попробуйте обновить его до актуальной версии либо удалить, если оно не нужно.

Стоит проверить и обновления самой операционной системы. Они могут содержать исправления ошибок, однако перед установкой лучше убедиться, что для конкретной модели обновление официально доступно и в памяти достаточно места.

Перезагрузка тоже может помочь

Если смартфон месяцами не перезагружался, обычный перезапуск — простой шаг перед более серьезными действиями. Он завершает зависшие процессы и заново запускает систему.

А вот сбрасывать телефон до заводских настроек первым делом не нужно: это приведет к удалению данных и потребует предварительной резервной копии.

Если устройство продолжает сильно тормозить после очистки и перезагрузки, перегревается без нагрузки, самостоятельно выключается или приложения регулярно аварийно закрываются, причина может быть глубже. Тогда стоит оценить состояние устройства в сервисе, прежде чем решать вопрос с его заменой.

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