Телефон стал тормозить и долго открывать приложения: что сделать перед покупкой нового
ПроКазань
Смартфон может начать работать медленнее даже без явной поломки. Приложения запускаются дольше, клавиатура появляется с задержкой, а переключение между программами сопровождается зависаниями. Покупать новый телефон сразу необязательно.
Для начала стоит исключить несколько причин, которые можно устранить самостоятельно.
Освободите место в памяти
Когда хранилище почти полностью заполнено, системе становится сложнее работать с временными файлами и обновлениями. Откройте настройки памяти и посмотрите, сколько свободного пространства осталось.
Начать очистку можно с загрузок, кэша мессенджеров, ненужных приложений и сохраненного офлайн-контента. Удалять неизвестные системные файлы не стоит.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если телефон одновременно начал тормозить и жаловаться на нехватку памяти, я бы первым делом занялся хранилищем. Иногда после обычной очистки пользоваться устройством становится заметно комфортнее».
Проверьте, что работает в фоне
Причиной тормозов иногда становится отдельное приложение. На Android можно посмотреть использование ресурсов и батареи в системных настройках, хотя названия разделов отличаются у разных производителей. На iPhone полезно проверить статистику аккумулятора и фоновую активность программ.
Если проблемы начались после установки или обновления конкретного приложения, попробуйте обновить его до актуальной версии либо удалить, если оно не нужно.
Стоит проверить и обновления самой операционной системы. Они могут содержать исправления ошибок, однако перед установкой лучше убедиться, что для конкретной модели обновление официально доступно и в памяти достаточно места.
Перезагрузка тоже может помочь
Если смартфон месяцами не перезагружался, обычный перезапуск — простой шаг перед более серьезными действиями. Он завершает зависшие процессы и заново запускает систему.
А вот сбрасывать телефон до заводских настроек первым делом не нужно: это приведет к удалению данных и потребует предварительной резервной копии.
Если устройство продолжает сильно тормозить после очистки и перезагрузки, перегревается без нагрузки, самостоятельно выключается или приложения регулярно аварийно закрываются, причина может быть глубже. Тогда стоит оценить состояние устройства в сервисе, прежде чем решать вопрос с его заменой.
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