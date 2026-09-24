Технологии

Wi-Fi летает рядом с роутером, а в соседней комнате еле грузит: где его нельзя ставить

Дима Кошкин Автор статьи
Где нельзя ставить Wi-Fi-роутер и почему интерн...

ПроКазань

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Если рядом с роутером сайты открываются мгновенно, а через одну стену видео уже зависает, проблема не обязательно в тарифе или самом устройстве. Сигнал Wi-Fi заметно зависит от того, где установлен роутер и какие препятствия находятся между ним и смартфоном или ноутбуком.

Иногда достаточно переставить устройство на пару метров, чтобы связь в квартире стала стабильнее.

Шкаф — не лучшее место для роутера

Прятать роутер в закрытый шкаф, тумбу или нишу удобно с точки зрения интерьера, но не качества связи. Стенки мебели становятся дополнительным препятствием для радиосигнала.

Похожая проблема возникает, когда устройство стоит в самом углу квартиры. Чем больше стен сигналу приходится преодолевать до дальней комнаты, тем слабее может становиться соединение.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Перед покупкой усилителя я бы попробовал просто переставить роутер. Для проверки можно временно поставить его выше и ближе к центру квартиры, а затем сравнить скорость в проблемной комнате».

Подальше от металла и бытовой техники

Неудачное место — рядом с крупными металлическими предметами и некоторой бытовой техникой. Например, работающая микроволновая печь способна создавать помехи в диапазоне 2,4 ГГц.

Аквариум тоже может ухудшать распространение сигнала, если находится непосредственно на пути между роутером и устройством: вода хорошо ослабляет радиоволны.

По возможности роутер лучше установить открыто, выше уровня пола и ближе к той части квартиры, где Wi-Fi используется чаще всего.

Иногда перестановки недостаточно

Если квартира большая или между комнатами несколько капитальных стен, одного роутера действительно может не хватать. В таком случае уже можно рассматривать mesh-систему или дополнительную точку доступа.

Сначала же стоит провести простой тест: проверить связь рядом с роутером, а затем в нескольких комнатах. Если скорость резко падает именно после конкретной стены или препятствия, причина, скорее всего, связана с распространением сигнала, а не со скоростью интернета от провайдера.

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