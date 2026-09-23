Рис остался после ужина: добавляю яйцо и овощи — через 15 минут на столе новое блюдо

Вчерашний рис после холодильника становится плотнее и уже не так хорош в роли обычного гарнира. Зато именно такая крупа отлично подходит для быстрой жарки: зерна легче разделяются и не превращаются на сковороде в кашу.

Добавляю к рису яйцо, любые овощи из холодильника и немного соевого соуса. Получается самостоятельное горячее блюдо, для которого не нужно снова варить крупу.

Что понадобится

На 2–3 порции:

готовый охлажденный рис — 400 г;

яйца — 2 шт.;

морковь — 1 небольшая;

сладкий перец — 0,5 шт.;

замороженный зеленый горошек — 100 г;

репчатый лук — 0,5 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

соевый соус — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

зеленый лук — по желанию.

Набор овощей легко менять. Подойдет кукуруза, стручковая фасоль, брокколи или небольшие остатки овощной смеси из морозилки.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для этого блюда специально не разогреваю рис заранее. Холодная крупа плотнее, поэтому зерна проще разделить прямо на сковороде и смешать с овощами».

Все готовится на одной сковороде

Морковь, перец и лук нарежьте небольшими кубиками. Чеснок мелко порубите. Хорошо разогрейте широкую сковороду с ложкой масла. Выложите лук и морковь, жарьте 2–3 минуты. Добавьте перец и зеленый горошек. Готовьте еще около 2 минут на достаточно сильном огне, постоянно перемешивая. Сдвиньте овощи на одну сторону сковороды. На освободившееся место добавьте немного масла и разбейте яйца. Быстро перемешайте лопаткой, чтобы получились небольшие кусочки омлета. Добавьте холодный рис. Разделите слипшиеся комочки лопаткой и перемешайте крупу с яйцом и овощами. Влейте соевый соус и добавьте чеснок. Жарьте все вместе еще 3–4 минуты, периодически перемешивая. Попробуйте перед добавлением соли: соевого соуса может оказаться достаточно. Перед подачей посыпьте блюдо зеленым луком.

Почему вчерашний рис здесь удобнее свежего

Только что сваренная крупа горячая и содержит больше поверхностной влаги. Если сразу отправить ее на сковороду вместе с овощами и соусом, зерна легче слипаются.

После охлаждения рис становится плотнее и суше на поверхности. Поэтому при быстрой обжарке он лучше сохраняет рассыпчатую текстуру.

Но специально держать приготовленный рис всю ночь при комнатной температуре нельзя. Остатки после ужина следует достаточно быстро охладить, убрать в холодильник, а при повторном приготовлении хорошо прогреть.

Не перегружайте сковороду

Для жарки лучше взять широкую посуду. Если сложить большое количество холодного риса и овощей в маленькую сковороду, температура резко снизится. Ингредиенты начнут выделять влагу и скорее тушиться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Соевый соус добавляю ближе к концу и понемногу. Если сразу налить слишком много, рис станет мокрым и слишком соленым. Двух ложек на небольшую сковороду обычно вполне хватает».

За 15 минут вчерашний гарнир превращается в полноценное горячее блюдо. А состав можно каждый раз менять в зависимости от того, какие овощи остались в холодильнике или морозилке.

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