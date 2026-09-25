Технологии

How-To Geek: замена батареи ускоряет старый смартфон и экономит деньги

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Владельцам старых смартфонов не обязательно покупать новое устройство: ускорить работу аппарата помогает замена аккумулятора. Об этом пишет издание How-To Geek.

Редактор медиа Хорхе А. Агилар связывает быстродействие телефона с качеством батареи. Когда её ёмкость падает, устройству не хватает энергии для стабильной работы, из-за чего оно начинает тормозить. Поэтому в ряде случаев автор советует не менять аппарат, а поставить новый аккумулятор.

Стоимость батареи, по его оценке, зависит от модели устройства и региона и составляет 40-100 долларов (3,3-8,4 тысячи рублей). Замена своими руками возможна, но в современных смартфонах придётся аккуратно снять дисплей, удалить проклейку, установить аккумулятор, вернуть влагозащиту и поставить экран на место.

Мастеру за такую работу обычно платят около 50 долларов (4 тысячи рублей). «Замена батареи по-прежнему остается одним из самых выгодных вариантов апгрейда, особенно если ваш телефон в остальном работает нормально, и вы не хотите его менять», — считает Агилар. Ранее журналисты издания Tom's Guide включили в список лучших смартфонов с большим дисплеем Samsung Galaxy S26 Ultra, iPhone 18 Pro Max и Motorola Razr Fold.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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