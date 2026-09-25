Технологии

Росздравнадзор зарегистрировал аппараты ИВЛ «Ива» и наркозные «Кедр»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Регистрационные удостоверения Росздравнадзора получила линейка наркозно-дыхательных аппаратов «Кедр» и аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Ива». Технику создал Сеченовский университет совместно с производителем медицинского оборудования НПО «РМед».

Аппараты «Кедр» подают наркоз и поддерживают дыхание во время операций: обеспечивают точную подачу анестетиков, вентиляцию лёгких в основных режимах и мониторинг широкого спектра показателей. Они подходят взрослым и детям, включая новорожденных. В линейке ИВЛ две модели: «Ива И30» применяется для респираторной поддержки в реанимации, отделениях интенсивной терапии и при транспортировке пациентов, а «Ива И50» — более сложная система для взрослых и детей, рассчитанная на реанимацию, интенсивную терапию, операционные и перевозку внутри и между клиниками.

Разработка заняла около двух лет, за основу взяли зарубежные решения. В ходе реинжиниринга команда расширила совместимость аппаратов с современными ингаляционными анестетиками, обеспечила работу с разными типами дыхательных контуров, доработала графический интерфейс и повысила устойчивость приборов к перепадам параметров централизованных газовых магистралей. Директор Научно-технологического парка биомедицины Первого МГМУ Александр Кулиш назвал проект первым среди медицинских вузов России по реинжинирингу сложных медицинских изделий с выходом на серийное производство.

Генеральный директор НПО «РМед» Александр Зорин сообщил, что полный цикл — от монтажа печатных плат и корпусных элементов до калибровки, выходного контроля и серийного выпуска — идёт на площадке компании и площадках партнёров, а за три года планируется полностью перейти на отечественные комплектующие. Ведущий эксперт рынка НТИ «Хелснет» Марина Чумакова рассказала «Известиям», что безопасность такой техники зависит от точности подачи анестетиков и дыхательной смеси, глубины мониторинга, логики тревог и защиты от избыточного давления. Директор Центра реабилитационных и нейротехнологий РТУ МИРЭА Андрей Виленский отметил, что аппарат обычно служит в клинике от семи до 10 лет, и всё это время ему нужны расходные материалы, датчики, сервис, калибровка и обновление программного обеспечения.

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