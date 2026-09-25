Батюшка рассказал, что делать с вещами умершего человека

После смерти близкого человека родственники нередко не знают, как поступить с его одеждой, личными предметами и памятными вещами. Руководитель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков рассказал Пятому каналу, что церковь не видит в таких вещах никакой опасности.

По словам священнослужителя, предметы, принадлежавшие умершему, не приобретают особых мистических свойств. Поэтому их можно спокойно хранить дома, если они дороги родственникам как память.

Если одежда или другие вещи остаются пригодными для использования, их можно передать нуждающимся. Делать это разрешается без каких-либо специальных церемоний.

Отдельного запрета нет и в отношении одежды, которая была на человеке в момент смерти. Александр Волков отметил, что при необходимости ее можно выбросить обычным способом.

При этом иной подход рекомендуется к предметам, на которых изображены иконы, кресты или другая православная символика. Старые церковные календари и подобные вещи не обязательно годами хранить дома.

Если они пришли в негодность, изображения можно уничтожить отдельно. Священник назвал допустимыми вариантами разрывание на мелкие части или сжигание.

Передавать такие предметы в церковь специально не требуется. По словам Волкова, гораздо важнее не поддаваться суевериям и сохранять молитвенную память об умершем человеке.