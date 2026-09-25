Экономика

Средняя пенсия в России за год увеличилась на 1 950 рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Согласно данным Соцфонда, в августе 2026 года с...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В августе 2026 года средняя пенсия в России составила 25 469 рублей. Это на 1 950 рублей больше, чем в августе 2025 года, когда ее размер равнялся 23 519 рублям. Согласно последним данным Соцфонда, статистику изучил ТАСС.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии работающих россиян индексируются одновременно со страховыми пенсиями неработающих. Таким образом, средний размер пенсионного обеспечения за год вырос практически на 2 тыс. рублей.

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