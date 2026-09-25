Средняя пенсия в России за год увеличилась на 1 950 рублей

В августе 2026 года средняя пенсия в России составила 25 469 рублей. Это на 1 950 рублей больше, чем в августе 2025 года, когда ее размер равнялся 23 519 рублям. Согласно последним данным Соцфонда, статистику изучил ТАСС.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии работающих россиян индексируются одновременно со страховыми пенсиями неработающих. Таким образом, средний размер пенсионного обеспечения за год вырос практически на 2 тыс. рублей.