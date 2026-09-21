В Татарстане представили предварительные итоги голосования на выборах 2026 года

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан представила предварительные итоги трех дней голосования на выборах 2026 года. В выборах приняли участие более 2,25 млн жителей республики, предварительная явка составила 76,70%.

21 сентября в Татарстане представили предварительные итоги избирательной кампании 2026 года. В течение трех дней, с 18 по 20 сентября, жители республики выбирали депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. Одновременно состоялись дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

По предварительным данным, в голосовании приняли участие 2 250 967 избирателей, явка составила 76,70%.

По единому федеральному округу в Татарстане баллотировались 80 кандидатов от 10 политических партий. Еще 32 кандидата от шести партий участвовали в выборах по шести одномандатным округам.

На дополнительных выборах депутата Государственного Совета Республики Татарстан по Высокогорскому округу № 50 участвовали три кандидата — два представителя политических партий и один самовыдвиженец. В рамках дополнительных муниципальных выборов замещались 202 депутатских мандата, за которые боролись 557 кандидатов, включая самовыдвиженцев, представителей шести политических партий и одного общественного движения.

Предварительные результаты голосования

По предварительным данным, по федеральному округу в Татарстане наибольшее количество голосов получила партия «Единая Россия» — 1 620 281 голос, или 72,03%.

За КПРФ проголосовали 247 926 избирателей — 11,02%, за партию «Новые люди» — 154 624 человека (6,87%), за ЛДПР — 101 688 (4,52%), за «Справедливую Россию» — 48 692 (2,16%).

«Коммунисты России» предварительно получили 0,70% голосов, Партия пенсионеров — 0,68%, «Родина» — 0,42%, «Зеленые» — 0,38%, Партия прямой демократии — 0,33%.

По предварительным данным голосования в одномандатных округах наибольшее количество голосов получили:

— в Приволжском округе № 31 — Вольфсон, 67,5%;

— в Московском округе № 32 — Юсупов, 51,77%;

— в Нижнекамском округе № 33 — Морозов, 69,20%;

— в Набережно-Челнинском округе № 34 — Когогина, 76,74%;

— в Альметьевском округе № 35 — Шайдуллин, 64,31%;

— в Центральном округе № 36 — Нуриев, 59,92%.

Предварительные итоги представлены и по дополнительным выборам депутата Государственного Совета Республики Татарстан по Высокогорскому одномандатному округу № 50. Явка здесь составила 88,14%. По предварительным данным, наибольшее количество голосов — 64,90% — получил самовыдвиженец Абдулганиев.

Подведение итогов дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований продолжается.

Более 22 тысяч организаторов выборов

В подготовке и проведении голосования были задействованы 65 территориальных и 2742 участковые избирательные комиссии с общим кадровым составом около 22 тысяч человек.

Особое внимание уделялось вопросам безопасности. Для членов избирательных комиссий заранее были разработаны алгоритмы действий в случае возникновения экстремальных и нештатных ситуаций.

Избирательные сервисы и помощь волонтеров

В ходе кампании татарстанцы активно пользовались доступными избирательными сервисами.

Почти 70 тысяч заявлений было подано в рамках механизма «Мобильный избиратель», позволяющего проголосовать по месту нахождения. Подавляющее большинство заявлений поступило через портал Госуслуг.

Возможностью проголосовать на дому воспользовались 91 682 избирателя — более 3% избирателей.

Отдельное внимание уделялось реализации избирательных прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Подготовка к инклюзивному голосованию велась совместно с Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан и Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ.

На новый уровень вышел проект «Волонтеры на избирательном участке». Если в 2025 году в нем зарегистрировались 150 человек, то в этом году — более 650 волонтеров. Все поступившие от избирателей заявки были отработаны. В нескольких больницах также работали волонтеры-медики.

Продолжилась и реализация проекта «ИнформУИК» в Казани и Набережных Челнах. Более трех тысяч членов участковых комиссий обошли 97% домохозяйств, а почти в 87% случаев жителям удалось лично передать информацию о предстоящих выборах.

За голосованием следили почти 15 тысяч наблюдателей

За ходом голосования в Татарстане следили 14 759 наблюдателей, назначенных региональными отделениями политических партий, кандидатами и Общественной палатой Республики Татарстан.

В 935 УИК были установлены средства видеонаблюдения, на остальных участках велась видеофиксация.

Необходимые условия для общественного контроля были созданы в Центре общественного наблюдения в ИТ-парке.

В течение трех дней в Татарстане также работали международные наблюдатели Миссии Содружества Независимых Государств — пять представителей избирательной системы Республики Казахстан во главе с заместителем Председателя ЦИК Казахстана Мухтаром Ерманом.

В дни голосования на площадке «Татар-информа» работал Единый информационный центр, где в оперативном режиме предоставлялась информация о ходе выборов. Актуальные данные также публиковались на официальном сайте ЦИК Татарстана и в социальных сетях.

Для работы на избирательных участках аккредитацию в ЦИК Татарстана прошел 81 федеральный и республиканский СМИ, всего — более 470 журналистов.

Продолжил работу и информационный центр «Точка выбора» на Кремлевской набережной. По оценкам организаторов, мероприятиями центра было охвачено порядка 25 тысяч татарстанцев и гостей города, еженедельно проводились брифинги с участием экспертов и сми.

Голосование прошло в штатном режиме

В ЦИК Татарстана отметили, что голосование прошло в штатном режиме. Нарушений не зафиксировано.

За три дня непосредственно в адрес ЦИК Республики Татарстан поступило 14 обращений. По каждому из них были проведены проверки, в том числе с выездом на место, и дана правовая оценка. Нарушений избирательного законодательства по итогам проверок не установлено.

За период работы избирательных участков за медицинской помощью обратились 67 человек. Всем помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

20 сентября голосование было организовано и на временных участках в лечебных учреждениях республики. Возможностью проголосовать воспользовались более пяти тысяч пациентов, находившихся на стационарном лечении.

На территории ряда избирательных участков также работали 168 пунктов вакцинации против гриппа.

В штатном режиме отработали системы Центра противодействия киберугроз Татарстана. Несмотря на высокую интенсивность воздействий на ресурсы избирательной системы Российской Федерации, работоспособность ключевых систем обеспечения выборов, в том числе ГАС «Выборы», сохранялась в полном объеме.

Благодарность избирателям и всем участникам кампании

Представляя предварительные итоги трех дней голосования, в Центральной избирательной комиссии Татарстана поблагодарили избирателей республики, членов территориальных и участковых комиссий, наблюдателей, волонтеров, представителей правоохранительных органов, министерств и ведомств, общественных организаций, медицинских работников и журналистов.

«Казалось бы, это все цифры. Но выборы — это не цифры. Это гражданская позиция татарстанцев. Позвольте от системы избирательных комиссий республики выразить сердечную благодарность избирателям Татарстана за проявленную активность», — подчеркнул Андрей Кондратьев.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес журналистского сообщества за профессиональную работу и информационное сопровождение избирательной кампании.