Адвокатскую монополию в нынешней редакции Госдума не поддержит

Подготовленный Минюстом документ об адвокатской монополии в нынешнем виде депутаты не одобрят. Об этом на V Казанском международном юридическом форуме заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«По адвокатам позиция не меняется, мы не хотим в таком виде, конечно, принимать», — подчеркнул парламентарий. По его словам, судебным представителем мог бы стать только адвокат. Для юристов без такого статуса в проекте предусматривался переходный период.

В Минюсте необходимость инициативы объясняли профессионализацией судебного представительства. Но, по словам главы комитета, нижняя палата парламента своего мнения не поменяла.

Документ был подготовлен в 2025 году. Заявление прозвучало на V Казанском международном юридическом форуме, где Крашенинников и озвучил позицию комитета по законопроекту.