Телефон еще недавно держал заряд весь день, а теперь садится к обеду: какие настройки проверять
Если время работы смартфона сократилось резко, аккумулятор не обязательно пришел в негодность. Причиной может оказаться приложение, которое стало активнее работать в фоне, слишком яркий экран или изменившиеся разрешения после обновления.
Перед заменой батареи стоит проверить несколько настроек — это займет всего несколько минут.
Начните со статистики батареи
На iPhone откройте раздел «Аккумулятор». На Android аналогичная статистика находится в настройках батареи, но название и расположение пункта зависят от производителя.
Посмотрите, какие приложения расходовали больше всего энергии. Если программа почти не использовалась, но оказалась среди лидеров, проверьте ее фоновую активность и наличие обновлений.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «При резком падении автономности я первым делом смотрю статистику за последние сутки. Особенно интересуют приложения, которые активно расходовали батарею при выключенном экране».
Проверьте экран и геолокацию
Посмотрите, не увеличилась ли яркость дисплея и не стало ли слишком долгим время до автоматического выключения экрана. Можно включить автоматическую регулировку яркости, если она поддерживается устройством.
Затем проверьте доступ приложений к местоположению. Если программе геолокация нужна только во время использования, постоянный доступ можно ограничить. Конкретные варианты разрешений различаются между Android, iOS и отдельными приложениями.
Не забывайте о мобильной сети
В месте со слабым или нестабильным покрытием телефон может расходовать больше энергии на поддержание связи. Если батарея особенно быстро садится на работе, даче или в дороге, а дома такой проблемы нет, стоит обратить внимание на уровень сигнала.
Если настройки не помогли, проверьте состояние самого аккумулятора. На iPhone соответствующая информация доступна в системе, на Android возможности зависят от производителя и модели.
Если телефон заметно нагревается без нагрузки, внезапно выключается или корпус начал деформироваться, экспериментировать с настройками уже не стоит — устройство лучше показать специалисту.
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