Технологии

Телефон еще недавно держал заряд весь день, а теперь садится к обеду: какие настройки проверять

Дима Кошкин Автор статьи
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Если время работы смартфона сократилось резко, аккумулятор не обязательно пришел в негодность. Причиной может оказаться приложение, которое стало активнее работать в фоне, слишком яркий экран или изменившиеся разрешения после обновления.

Перед заменой батареи стоит проверить несколько настроек — это займет всего несколько минут.

Начните со статистики батареи

На iPhone откройте раздел «Аккумулятор». На Android аналогичная статистика находится в настройках батареи, но название и расположение пункта зависят от производителя.

Посмотрите, какие приложения расходовали больше всего энергии. Если программа почти не использовалась, но оказалась среди лидеров, проверьте ее фоновую активность и наличие обновлений.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «При резком падении автономности я первым делом смотрю статистику за последние сутки. Особенно интересуют приложения, которые активно расходовали батарею при выключенном экране».

Проверьте экран и геолокацию

Посмотрите, не увеличилась ли яркость дисплея и не стало ли слишком долгим время до автоматического выключения экрана. Можно включить автоматическую регулировку яркости, если она поддерживается устройством.

Затем проверьте доступ приложений к местоположению. Если программе геолокация нужна только во время использования, постоянный доступ можно ограничить. Конкретные варианты разрешений различаются между Android, iOS и отдельными приложениями.

Не забывайте о мобильной сети

В месте со слабым или нестабильным покрытием телефон может расходовать больше энергии на поддержание связи. Если батарея особенно быстро садится на работе, даче или в дороге, а дома такой проблемы нет, стоит обратить внимание на уровень сигнала.

Если настройки не помогли, проверьте состояние самого аккумулятора. На iPhone соответствующая информация доступна в системе, на Android возможности зависят от производителя и модели.

Если телефон заметно нагревается без нагрузки, внезапно выключается или корпус начал деформироваться, экспериментировать с настройками уже не стоит — устройство лучше показать специалисту.

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