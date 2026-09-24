В РАН предложили использовать избыток атомной генерации для тепла и водорода

Избыток электроэнергии, который в отдельные моменты дают атомные станции в европейской части России, можно направлять на получение тепла и зелёного водорода. Такую точку зрения высказал вице-президент Российской академии наук, научный руководитель химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Степан Калмыков, передаёт ТАСС.

По его словам, Россия стремится увеличить долю атомной генерации до 25% от общего объёма выработки электроэнергии. При этом распределение по регионам крайне неравномерное: в европейской части страны показатель достигает 40%, то есть половина электроэнергии здесь вырабатывается атомными станциями.

Калмыков уточнил, что избыток атомной генерации зависит от времени суток и сезона. Его можно использовать для получения тепла, пиролиза метана или электролиза, что приведёт к производству зелёного водорода и других продуктов.

Заявление прозвучало на XI Всероссийском молодежном научном форуме «Наука будущего — наука молодых», который проходит в Нижнем Новгороде с 22 по 25 сентября. Ключевым событием станет финал XI Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов: на него поступило 3,4 тысячи заявок из 537 российских образовательных и научных организаций, в финале участвуют более 300 конкурсантов. Организаторы форума — Минобрнауки России и компания «Инконсалт», оператор государственных программ развития науки и технологий.