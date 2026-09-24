Телефон каждую ночь остается на зарядке до утра: что на самом деле происходит с батареей

Поставить смартфон на зарядку перед сном и снять только утром — привычный сценарий. Опасение обычно одно: после достижения 100% телефон якобы продолжает всю ночь «перезаряжать» аккумулятор и быстро его портит.

У современных смартфонов зарядка устроена сложнее. Когда батарея достигает установленного системой предела, контроллер управляет дальнейшим процессом и не допускает обычного бесконтрольного заряда.

Почему телефон утром все равно показывает 100%

Смартфон контролирует уровень батареи, пока подключен к питанию. Кроме того, современные iPhone и многие Android-смартфоны имеют функции оптимизированной или адаптивной зарядки. Система изучает привычный режим использования и может задерживать окончательный этап зарядки, чтобы батарея меньше времени находилась полностью заряженной.

Названия функций и принцип их работы отличаются в зависимости от производителя и модели, поэтому проверить их лучше в настройках аккумулятора конкретного устройства.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если телефон каждую ночь стоит у розетки, я бы первым делом проверил настройки аккумулятора. На многих моделях уже есть встроенная защита или ограничение зарядки, и отключать ее без причины не стоит».

Чего батарея действительно не любит

Для аккумулятора важнее не сама ночь у розетки, а высокая температура. Телефон может сильнее нагреваться при зарядке под подушкой, одеялом или на другой поверхности, мешающей отводу тепла.

Поэтому смартфон лучше оставлять на открытой твердой поверхности. Если во время обычной зарядки аппарат становится необычно горячим, стоит проверить кабель и адаптер, а при постоянном сильном нагреве — прекратить зарядку и выяснить причину.

Оставлять исправный современный смартфон подключенным до утра само по себе не означает, что батарея быстро выйдет из строя. Для ее ресурса полезнее избегать перегрева и пользоваться предусмотренными производителем функциями оптимизации зарядки.

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