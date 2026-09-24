Технологии

Телефон каждую ночь остается на зарядке до утра: что на самом деле происходит с батареей

Дима Кошкин Автор статьи
Что происходит с батареей телефона, если оставл...

ПроКазань

Подписаться на Дзен.канал

Поставить смартфон на зарядку перед сном и снять только утром — привычный сценарий. Опасение обычно одно: после достижения 100% телефон якобы продолжает всю ночь «перезаряжать» аккумулятор и быстро его портит.

У современных смартфонов зарядка устроена сложнее. Когда батарея достигает установленного системой предела, контроллер управляет дальнейшим процессом и не допускает обычного бесконтрольного заряда.

Почему телефон утром все равно показывает 100%

Смартфон контролирует уровень батареи, пока подключен к питанию. Кроме того, современные iPhone и многие Android-смартфоны имеют функции оптимизированной или адаптивной зарядки. Система изучает привычный режим использования и может задерживать окончательный этап зарядки, чтобы батарея меньше времени находилась полностью заряженной.

Названия функций и принцип их работы отличаются в зависимости от производителя и модели, поэтому проверить их лучше в настройках аккумулятора конкретного устройства.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если телефон каждую ночь стоит у розетки, я бы первым делом проверил настройки аккумулятора. На многих моделях уже есть встроенная защита или ограничение зарядки, и отключать ее без причины не стоит».

Чего батарея действительно не любит

Для аккумулятора важнее не сама ночь у розетки, а высокая температура. Телефон может сильнее нагреваться при зарядке под подушкой, одеялом или на другой поверхности, мешающей отводу тепла.

Поэтому смартфон лучше оставлять на открытой твердой поверхности. Если во время обычной зарядки аппарат становится необычно горячим, стоит проверить кабель и адаптер, а при постоянном сильном нагреве — прекратить зарядку и выяснить причину.

Оставлять исправный современный смартфон подключенным до утра само по себе не означает, что батарея быстро выйдет из строя. Для ее ресурса полезнее избегать перегрева и пользоваться предусмотренными производителем функциями оптимизации зарядки.

Может быть интересно:

  1. Шампиньоны на сковороде плавают в воде вместо жарки: на каком этапе все идет не так
  2. Рис остался после ужина: добавляю яйцо и овощи — через 15 минут на столе новое блюдо
  3. Свекла после варки получается водянистой: запекаю ее в духовке — вкус становится совсем другим
  4. Пачка ряженки застоялась в холодильнике: замешиваю на ней мягкие лепешки без дрожжей
  5. Рыба прилипает к сковороде и разваливается: что нужно сделать с филе еще до жарки

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Эксперт: корпоративные ноутбуки снижают риск утечки данных

Интересное в Казани

день назад

Рецидив через 20 лет: ортодонт из Казани объяснила, почему после снятия брекетов зубы снова начинают разъезжаться

граминицид гербицид

Новости Татарстана

день назад

Госдума: ЦИК Татарстана назвал избранных депутатов и итоги голосования

Интересное в Казани

3 дня назад

Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи стоят как 2, а перезагрузка — как неделя отпуска

установка обналички в Москве

Технологии

10 часов назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Технологии

день назад

Владельцы телевизоров LG снимают Wi-Fi и Bluetooth на фоне обвинений в слежке

Технологии

день назад

Стартовые продажи iPhone 18 в России уступили прошлогодним уровням

Кулинария

день назад

Сливы лежат без дела, а варенье уже надоело: запекаю их под хрустящей крошкой за 30 минут

Кулинария

день назад

Виноград быстро портится в холодильнике: почему его не стоит мыть сразу после покупки
Экономика
25 минут назад

Вложения Китая и стран Залива в российскую экономику растут

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о заметном росте...

Новости Татарстана

15 минут назад

Татарстан попал в топ популярных направлений для отдыха после летнего сезона

Интересное в Казани

день назад

«Ресторан за 50 миллионов открыли, а гости не пришли»: почему в Казани закрываются новые кафе и рестораны

Новости Татарстана

час назад

В РКБ Татарстана воссоздали пищевод мужчине из Алькеевского района

Технологии

час назад

HONOR Pad 20 Pro: матовый экран 12,1 дюйма и клавиатура со стилусом в комплекте
k8x: криптомошенники похитили у россиян почти 2...
Технологии
5 часов назад

k8x: криптомошенники похитили у россиян почти 25 млрд рублей

Технологии

час назад

Yandex B2B Tech вложил 7,5 млрд рублей в запуск направления Yandex Security

Технологии

2 часа назад

Зарядки телефона раньше хватало до вечера, а теперь едва до обеда: куда уходит батарея

Технологии

2 часа назад

HUAWEI nova 16s Pro получил камеру на 200 МП и батарею 7000 мАч
Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. ...
Гид по Казани
5 дней назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой