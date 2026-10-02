Телефон стал делать слишком темные фотографии днем: какую настройку камеры проверить первой

На улице солнечно, света достаточно, но фотографии неожиданно получаются темными: лица уходят в тень, небо выглядит нормально, а детали почти пропадают. Если раньше камера снимала лучше, неисправность объектива — далеко не первая причина.

Начать стоит с экспозиции. Ее можно случайно уменьшить прямо во время съемки, а на некоторых смартфонах выбранное значение сохраняется дольше, чем ожидает пользователь.

Проверьте экспозицию

Откройте обычный режим камеры и коснитесь объекта, который хотите снять. Рядом с точкой фокусировки на многих смартфонах появляется значок солнца или шкала яркости.

Если значение было уменьшено, верните его ближе к стандартному положению. После этого сделайте несколько снимков одного и того же объекта для сравнения.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы проверял камеру на простом сюжете без яркого окна или солнца в кадре. Снимите человека или предмет в равномерном дневном освещении. Если фотография снова нормальная, камера, скорее всего, просто пыталась правильно обработать слишком контрастную сцену».

Камера может ориентироваться на слишком яркий участок

Если в кадре много яркого неба, снега или солнечного окна, автоматика может уменьшить экспозицию, чтобы сохранить детали в светлых участках. Тогда лицо или другой объект в тени получится слишком темным.

Попробуйте изменить композицию или коснуться на экране именно главного объекта. Камера пересчитает фокус и яркость с учетом выбранной области.

Проверьте режим съемки

Если проблема появилась внезапно, убедитесь, что камера работает в обычном режиме, а не в профессиональном. В ручном режиме случайно измененные ISO или выдержка способны серьезно затемнить кадр.

Также стоит сравнить основную камеру и другие объективы без цифрового увеличения. Если слишком темные фотографии делает только один модуль при хорошем освещении, простой настройкой проблема может не ограничиваться.

Сначала верните экспозицию к обычному значению и протестируйте камеру при равномерном дневном свете. Если все камеры постоянно снимают заметно темнее даже после перезагрузки приложения, проверьте обновления системы. После падения или попадания влаги при устойчивой проблеме уже стоит задуматься о диагностике.

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