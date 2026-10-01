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Рукоблудие грозит душе смертным грехом: в РПЦ обсуждают многолетний миф

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В православной традиции вопросы сексуального поведения рассматриваются прежде всего через понятия целомудрия, страстей и духовного состояния человека. При этом прямого упоминания рукоблудия как отдельного греха в библейском тексте нет, пишет ИА ЕЛЬ.

В Священном Писании отдельно говорится о тяжких поступках, которые рассматриваются как серьезные нарушения нравственных заповедей. Среди них упоминаются убийство, блуд, богохульство и непочтительное отношение к родителям.

Однако отсутствие отдельного упоминания какого-либо поступка в Библии само по себе не означает, что христианская традиция считает его допустимым. В церковном учении большое значение имеет не только конкретное действие, но и состояние человека, его мысли, желания и способность сохранять целомудрие.

Поэтому отношение к рукоблудию в православной среде обычно связано с более общим пониманием плотских страстей. Представители Церкви, как правило, не рассматривают такую практику как нечто полезное для духовной жизни.

При этом степень тяжести конкретного поступка в церковной традиции не сводится только к формальному перечню. Она может рассматриваться в контексте обстоятельств, намерений человека и его отношения к собственной духовной жизни.

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