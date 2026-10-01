Смартфон перестал принимать звонки, хотя сеть есть: что проверить перед обращением к оператору

На экране есть сигнал мобильной сети, интернет работает, но знакомые жалуются, что не могут дозвониться. При этом сам телефон может вообще не показывать пропущенных вызовов.

Это не всегда означает проблему на стороне оператора. Звонки могут блокироваться настройками смартфона, переадресацией или выбранной SIM-картой.

Позвоните на свой номер с другого телефона

Это самый быстрый способ понять, что происходит. Обратите внимание, что услышит звонящий: обычные гудки, сообщение о недоступности абонента или мгновенный переход на голосовую почту.

Одновременно смотрите на свой смартфон. Если входящий вызов появляется без звука, проблема скорее в настройках уведомлений или режимах тишины. Если телефон вообще никак не реагирует, проверку стоит продолжить.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Одного значка сети недостаточно. Я бы обязательно сделал несколько тестовых звонков с другого номера — именно так проще отделить проблему входящих вызовов от обычного отключенного звука».

Проверьте «Не беспокоить» и заблокированные номера

Откройте настройки режима «Не беспокоить» или «Фокусирование». Некоторые режимы позволяют пропускать звонки только от определенных контактов.

Если проблема возникает с конкретным человеком, проверьте список заблокированных номеров. Номер мог попасть туда случайно.

Посмотрите настройки SIM-карты

На телефонах с двумя SIM убедитесь, что нужная SIM активна. Для проверки можно включить авиарежим примерно на полминуты, затем выключить его и дождаться повторной регистрации смартфона в мобильной сети.

После этого перезагрузите устройство. Также стоит проверить доступные системные обновления и обновления настроек оператора, если смартфон их предлагает.

Проверьте переадресацию

Если вызовы сразу уходят на другой номер или голосовую почту, причиной может быть настроенная переадресация. Расположение этого пункта зависит от системы, производителя и оператора.

Не стоит сразу сбрасывать все сетевые настройки: при этом могут исчезнуть сохраненные параметры Wi-Fi и другие сетевые данные.

Если тестовые звонки по-прежнему не проходят, переставьте SIM-карту в другой совместимый телефон, если это возможно. Если проблема сохранится, уже имеет смысл обращаться к оператору. Если же SIM заработает нормально, причину стоит искать в самом смартфоне или его настройках.

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