Технологии

Смартфон сам включает Bluetooth после отключения: почему переключатель может срабатывать снова

Дима Кошкин Автор статьи
Почему Bluetooth на смартфоне снова включается ...

ПроКазань

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Вечером Bluetooth отключили, а утром значок снова активен. Если ситуация повторяется, это не обязательно означает сбой смартфона или вмешательство какого-то приложения.

Сначала важно вспомнить, как именно Bluetooth был выключен. На некоторых устройствах кнопка в панели быстрых настроек и полное отключение беспроводного интерфейса работают по-разному.

На iPhone проверьте, где отключали Bluetooth

Если нажать значок Bluetooth в Пункте управления iPhone, устройство обычно лишь временно отключается от подключенных аксессуаров. Сам Bluetooth при этом не выключается полностью, а соединение с аксессуарами может снова стать доступным позже.

Для полного отключения нужно открыть «Настройки» → «Bluetooth» и воспользоваться переключателем там.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Первым делом я бы выключил Bluetooth именно через системные настройки, а не через быструю панель. Если после этого он остается отключенным, никакой загадки нет — дело было в том, как работает быстрый переключатель».

На Android ищите автоматические функции

На Android поведение зависит от производителя и версии системы. Некоторые функции могут использовать Bluetooth для поиска расположенных рядом устройств, определения местоположения или быстрого подключения аксессуаров.

Проверьте настройки Bluetooth, геолокации и поиска устройств поблизости. Названия пунктов у Samsung, Xiaomi, Google Pixel и других смартфонов различаются.

Вспомните про часы и автомобиль

Умные часы, фитнес-браслет, автомобильная система или беспроводные наушники могут быть тесно связаны с приложениями производителя. Однако обычное приложение не должно бесконтрольно менять системные настройки без соответствующих возможностей и разрешений.

Если странное поведение началось после установки конкретной программы или настройки автоматического сценария, временно отключите эту автоматизацию и проверьте результат.

Не стоит удалять все Bluetooth-устройства и сбрасывать сетевые настройки первым делом. Сначала полностью выключите Bluetooth через системные настройки и понаблюдайте за телефоном. Если переключатель действительно самостоятельно возвращается во включенное положение, проверьте автоматизации и обновления системы.

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