В СПбГУПТД запатентовали устройство для переналадки упаковочного оборудования

Патент на универсальное устройство, позволяющее выпускать упаковку любых геометрических форм, получили специалисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. О разработке сообщила пресс-служба вуза. По её данным, устройство снимает проблему дорогостоящей переналадки оборудования при смене форматов.

Стандартные станки работают с ограниченным набором форм и материалов, поэтому переход с прямоугольных коробок на многогранные лотки требует менять целые формовочные узлы. В новой системе пневматическое устройство остаётся неизменным, а под каждый формат заменяются лишь две недорогие съёмные детали — матрица и стержни на пуансоне.

Плоскую заготовку с клеевым веществом на клапанах кладут на матрицу, повторяющую параметры лотка. Сверху опускается пуансон — стальная пластина с отверстиями на расстоянии 10–15 мм друг от друга, куда вставляют съёмные стержни с плоским незаострённым концом. Их количество, расположение и высоту можно менять: стержни встают строго над линиями сгиба развёртки и продавливают материал, создавая ровный сгиб. Как пояснила автор разработки, магистр кафедры машиноведения СПбГУПТД Алика Абдулхаирова, поверхность при этом не прокалывается и не деформируется.

Устройство рассчитано на картон, гофрокартон и пластик, но для последнего нужна дополнительная комплектация нагревательным узлом. В вузе отметили, что разработка пригодится предприятиям пищевой промышленности, фармацевтики и логистики, где растёт спрос на экологичную, лёгкую и прочную упаковку индивидуальных форматов. Об этом пишет издание Ferra.