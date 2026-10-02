Технологии

55 лет первой сетевой почте: Томлинсон соединил SNDMSG и CPYNET

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Отсчёт истории современной электронной почты ведут от 2 октября 1971 года: ровно 55 лет назад инженер Рэй Томлинсон впервые передал сообщение между двумя разными компьютерами по сети ARPANET. О том, как письмо получило SMTP, ящик и вложения, рассказывают «Известия».

Работал Томлинсон в исследовательской компании Bolt Beranek and Newman (BBN), куда пришёл в 1967 году, и там соединил две уже почти готовые программы: SNDMSG позволяла оставлять сообщения пользователям одной машины, а CPYNET умела передавать файлы между компьютерами по ARPANET. Оба компьютера стояли рядом в лаборатории BBN, но письмо прошло именно через сеть, а содержание первого сообщения история не сохранила — инженер вспоминал лишь о бессмысленных тестовых строках и версию про QWERTYUIOP никогда не подтверждал.

По данным Computer History Museum, уже к 1973 году больше половины трафика ARPANET приходилось на электронную почту, и её распространение потребовало правил: в сентябре 1973 года вышел RFC 561 с полями отправителя, даты и темы, в августе 1982-го Джон Постел опубликовал RFC 821 — протокол SMTP, тогда же появился RFC 822 с форматом текстового сообщения, а в октябре 1984 года создали Post Office Protocol для доступа к ящику на сервере. Веб-интерфейс принёс Hotmail, вышедший 4 июля 1996 года, а 1 апреля 2004-го Google запустила Gmail с 1 ГБ бесплатного пространства, поиском по архиву и цепочками обсуждений — ящик постепенно превратился в личный цифровой архив.

Разделителем между именем пользователя и хостам стал знак @, который появился задолго до компьютеров: документально подтверждённый ранний пример относится к 1536 году, когда флорентийский купец Франческо Лапи использовал похожий символ в письме о партиях вина. В 2010 году нью-йоркский Museum of Modern Art включил @ в свою коллекцию дизайна, а в России знак называют «собачкой», хотя единой версии происхождения этого слова нет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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