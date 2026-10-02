Телефон перестал показывать всплывающие уведомления: почему сообщения приходят только после разблокировки

Сообщение отправлено несколько минут назад, но телефон молчит. Стоит разблокировать экран — сразу появляется несколько уведомлений. Если интернет при этом работает нормально, причина может скрываться не в мессенджере, а в настройках фоновой работы и уведомлений.

Особенно часто проблема заметна после включения энергосбережения или изменения разрешений для конкретного приложения.

Проверьте уведомления приложения

Откройте настройки смартфона, найдите нужный мессенджер или другое проблемное приложение и перейдите в раздел уведомлений. Проверьте, разрешены ли они вообще и могут ли отображаться на экране блокировки.

На Android отдельные типы уведомлений могут иметь собственные настройки. На iPhone стоит проверить параметры в разделе «Уведомления», включая отображение на заблокированном экране.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Самая простая проверка — заблокировать телефон и отправить себе сообщение с другого устройства. Если оно появляется только после включения экрана, я бы первым делом проверил ограничения батареи и фоновой работы именно для этого приложения».

Энергосбережение может задерживать сообщения

На Android система способна ограничивать работу приложения после выключения экрана. Найдите в его настройках раздел, связанный с батареей или фоновой активностью.

Названия отличаются у разных производителей: это может быть «Оптимизация батареи», «Фоновая активность», «Экономия энергии» или похожий пункт. Не нужно сразу отключать экономию для всех программ — достаточно проверить приложение, с которым возникла проблема.

На iPhone режим энергосбережения также сокращает часть фоновой активности, однако доставка push-уведомлений устроена иначе, поэтому отсутствие уведомлений нельзя автоматически списывать только на него.

Не забудьте про режимы концентрации

«Не беспокоить», режим сна или другой профиль концентрации способен скрывать часть оповещений. Иногда такие режимы включаются автоматически по расписанию.

Если сообщения задерживаются только вечером, ночью или в определенном месте, стоит проверить именно автоматические сценарии.

Сначала проверьте разрешения уведомлений, экран блокировки и ограничения фоновой работы. Если проблема появилась только у одного приложения, обновите его и перезагрузите смартфон. Сбрасывать все настройки телефона ради одного пропавшего уведомления не стоит.

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