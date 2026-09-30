Технологии

Телефон звонит слишком тихо, хотя громкость на максимуме: какая настройка может мешать

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон тихо звонит даже при максимально...

ПроКазань

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Ползунок громкости выкручен до конца, но входящий звонок все равно едва слышно из соседней комнаты. При этом музыка и видео воспроизводятся достаточно громко.

Так бывает потому, что смартфон может отдельно регулировать громкость звонка, мультимедиа и других звуков. Кроме того, на некоторых устройствах есть функции, способные автоматически приглушать сигнал.

Убедитесь, что прибавляете именно звонок

На Android кнопки на корпусе часто по умолчанию меняют громкость мультимедиа, а не рингтона. Откройте настройки звука и отдельно найдите ползунок громкости звонка. Названия разделов различаются у производителей.

На iPhone уровень рингтона можно проверить в «Настройки» → «Звуки, тактильные сигналы». Если включено изменение кнопками, боковые клавиши также могут влиять на этот уровень.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для проверки я бы попросил кого-нибудь позвонить на телефон и менял настройки прямо во время нескольких тестовых вызовов. Так проще понять, какой именно ползунок отвечает за тихий сигнал».

На iPhone проверьте распознавание внимания

На поддерживаемых моделях iPhone функции распознавания внимания могут уменьшать громкость некоторых оповещений, когда телефон определяет, что владелец смотрит на экран.

Если звонок сначала звучит громко, а затем становится тише, стоит проверить настройки функций распознавания внимания. Расположение пункта может отличаться в зависимости от версии iOS.

Проверьте сам рингтон

Некоторые мелодии объективно звучат тише других: у них может быть спокойное начало или невысокая средняя громкость. Для проверки временно установите стандартный хорошо слышимый рингтон и попросите позвонить еще раз.

Заодно осмотрите отверстия динамика. Плотный чехол или скопившаяся грязь могут приглушать звук. Не пытайтесь прочищать решетку иголкой или заливать ее жидкостью.

Если тихо звучит не только звонок, но и музыка, видео и системные сигналы, причем без чехла ситуация не меняется, причина может быть уже в динамике. Особенно это вероятно после падения или попадания влаги — в таком случае лучше обратиться за диагностикой.

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