iPhone 18 Pro в России подешевел на 60 тысяч рублей за месяц

К октябрю iPhone 18 Pro с накопителем на 256 ГБ продаётся в российских интернет-магазинах примерно за 115 тысяч рублей. Такие данные приводит Hi-Tech Mail, на них ссылается TechInsider.

От сентябрьской презентации до этого момента прошло меньше месяца, а цена компактного флагмана успела упасть примерно на 60 тысяч рублей. Столь быстрого снижения стоимости среди новых моделей iPhone ранее не фиксировали.

На старте продаж смартфон стоил минимум 175 тысяч рублей, к середине прошлого месяца из-за невысокого спроса его цена опустилась до 133 тысяч. В итоге с момента выхода iPhone 18 Pro подешевел в России примерно на 35%.

Аппарат стал первым смартфоном Apple с камерой, получившей переменную диафрагму. Также в нём установлены 2-нм процессор A20 Pro и кремний-углеродная батарея, а подэкранный датчик Face ID позволил уменьшить вырез Dynamic Island. В сравнении с прошлогодним iPhone 17 Pro модель обеспечивает более высокую производительность и увеличенное время автономной работы, а в приложении «Камера» владельцам версии Pro доступны эксклюзивные функции.